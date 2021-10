Kilka dni temu zakończył się piąty sezon przygód Archiego i jego przyjaciół. Na otarcie łez przygotowano dla fanów sporą niespodziankę. Twórcy "Riverdale" zapowiedzieli, że w jednym z nowych odcinków pojawi się nastoletnia czarownica - tak, tak popularna.

Sabrina Spellman wraca. Kiernan Shipka pojawi się w "Riverdale"

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że bohaterowie "Chilling Adventures of Sabrina" i "Riverdale" nareszcie połączą siły. Oba seriale rozgrywają się w tym samym uniwersum, a ich twórcą jest Roberto Aguirre-Sacasa.

Informacja o tym, że Sabrina pojawi się w "Riverdale", została podana 6 października tuż po zakończeniu finałowego odcinka piątego sezonu. Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu, nastoletnia czarownica przybędzie na pomoc Cheryl Blossom, która postanowi rzucić pewne niebezpieczne zaklęcie.

Już od pierwszego sezonu chcieliśmy, by Sabrina pojawiła się w Riverdale, więc naprawdę cieszy nas, że wreszcie do tego dojdzie. Świetnie też, że pojawi się, by pomóc Cheryl Blossom w chwili największej potrzeby. Wszyscy na planie dosłownie oszaleli i myślę, że fani też oszaleją - powiedział Roberto Aguirre-Sacasa.

Udział w popularnym serialu potwierdziła również Kiernan Shipka, która wciela się w rolę Sabriny. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z planu. Słynna czarownica ma się pojawić w czwartym odcinku szóstego sezonu. Fani są bardzo ciekawi, w jaki sposób twórcy zamierzają zaprezentować postać Sabriny, która - UWAGA, SPOILER!!!! - zmarła w finałowym odcinku swojego show.

Co prawda nie byłaby pierwszą nadprzyrodzoną istotą, która pojawi się w serialu. Jednak stawia to również pod znakiem zapytania oś czasu Sabriny w porównaniu do "Riverdale". Wszystkiego dowiemy się już niebawem. Pierwszy odcinek nowej serii pojawi się na Netfliksie już 17 listopada 2021 roku.

