8 października 2021 włoska telewizja RAI poinformowała, że Eurowizja 2022 będzie miała miejsce w Turynie. Tradycyjnie odbędą się dwa półfinały oraz finał - ich daty zaplanowano na 10, 12 i 14 maja. Reprezentantów oraz widzów przyszłorocznego konkursu będzie gościć hala widowiskowa Pala Alpitour o pojemności 13 347 miejsc. Wiadomo już jednak, że dla widowni zostanie udostępnione jedyne jej 70 proc.

Gdzie odbędzie się Eurowizja 2022?

Zgodnie z zasadami Eurowizji prawa do organizacji zawsze otrzymuje kraj, którego reprezentant zwyciężył w poprzednim roku. Dlatego już w maju 2021 wiadomo było, że uczestnicy konkursu w 2022 roku odwiedzą Włochy. W procesie wyboru miasta-gospodarza brało udział w sumie 17 włoskich miejscowości. Ostateczny wybór padł na Pala Alpitour w Turynie, gdzie odbywały się m.in. rozgrywki hokeja na lodzie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku. To już trzeci raz, gdy Włochy będą gospodarzem konkursu. Po raz pierwszy kraj ten organizował Eurowizję w 1965 roku w Neapolu, a po raz drugi w 1991 roku w Rzymie.

Do tej pory udział w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji potwierdziły 33 kraje, w tym oczywiście Polska. Póki co znany jest tylko jeden reprezentant - wiadomo, że z Belgii na konkurs pojedzie Jérémie Makiese. Polska także rozpoczęła proces preselekcji, będzie on jednak wewnętrzny, a naszego kandydata wyłoni Telewizja Polska. Jak informuje eurowizja.org, nabór rozpoczął się pod koniec września, a zgłoszenia można wysyłać do 20 listopada. Wyniki polskich preselekcji mają zostać ogłoszone najpóźniej 2 stycznia 2022 roku.

W 2021 roku na Eurowizję z Polski pojechał Rafał Brzozowski, który również został wybrany przez wewnętrzne preselekcje. Niestety nie udało mi się zakwalifikować do finału, a w drugim półfinale, w którym wystąpił, zajął 14. miejsce.

