W finale "Love Island" o wygraną zawalczą: Magda i Wiktor, Paulina i Andrzej oraz Aleksandra i Adrian. Paulina w programie przez długi czas zastanawiała się, czy powinna dać szansę zakochanemu w niej Andrzejowi. Szczęście w końcu uśmiechnęło się do mężczyzny, który jest zachwycony, że tworzy parę ze swoim obiektem westchnień, o który zabiegał od początku sezonu. Oglądający program fani wywróżyli, jaka czeka ich wspólna przyszłość. Według nich miłosna atmosfera pomiędzy tą dwójką szybko się skończy.

Zobacz wideo "Love Island". Pocałunek Pauliny i Andrzeja

"Love Island". Fani sceptycznie podchodzą do uczucia pomiędzy Pauliną a Andrzejem

Informowaliśmy, że widzowie reality show zarzucali produkcji, że chcą "na siłę" przepchnąć Paulinę i Andrzeja do finału. Sceptycznie podchodzą do przemiany, jaka zaszła w uczestniczce. Paulina bardzo długo wodziła Andrzeja za nos, podczas gdy parę tworzyła z kimś innym. Mężczyzna nie ukrywał, że darzy ją silnym uczuciem i Paulina w końcu mu uległa. Jednak jak twierdzą fani, z jej strony to są tylko pozory.

Andrzej i Paulina, wzruszające chwile - czytamy.

Fanów nie przekonało uczucie rodzące się pomiędzy Pauliną a Andrzejem. Widzowie są zdania, że Islanderka chwilę po opuszczeniu wyspy pokaże prawdziwą twarz i zerwie kontakty z zakochanym w niej Andrzejem. Internauci uważają, że z jej strony to czysta gra.

Paulinka zakochana nagle ma zabój, dziwne! Pewnie po wyjściu zablokuje wszędzie Andrzeja i zerwie kontakt.

Przecież z Paulinki strony to tylko gra.

Niech wygra miłość. A że jedyna miłość w tym sezonie to Andrzeja do Pauliny. Skoro wszyscy uważamy, ze ona go kopnie w tyłek jeszcze na lotnisku, to niech chociaż ma chłop czym oczy wytrzeć - czytamy.

Jednak nie wszystkie komentarze uderzały w Paulinę.

Zostały trzy wg mnie szczere w uczuciu pary. Trzeba być ślepym komentującym, aby tego nie widzieć i tylko ziać jadem krytykując. Hejty nie świadczą źle o osobach hejtowanych, ale źle o hejtujacych, bo wystawiają wizytówkę samym sobie, że są nic niewarci - napisała jedna z oglądających program fanek.

Wy również, podobnie jak widzowie show, przewidujecie tak czarny scenariusz?