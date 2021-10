Kto okaże się wybrankiem serca dla tytułowego księcia z bajki? Tego dowiemy się już za kilkanaście tygodni, ale już 12 października 2021 na Player trafi premierowy odcinek "Prince Charming". Do hiszpańskiej willi wprowadzą się Jacek Jelonek oraz trzynastu wolnych mężczyzn, którzy będą zabiegać o jego względy. Mężczyźni spotkają się na randkach, jednak w międzyczasie Jacek sukcesywnie będzie wysyłał do domu kolejnych uczestników show. Kim są panowie, którzy zdecydowali się wziąć udział w "Prince Charming"? Poznajcie ich poniżej.

"Prince Charming": Jonatan Jądrzyk

To 21-latek z Poznania. Jest menedżerem salonu z zegarkami i biżuterią, jednak jego prawdziwymi pasjami są taniec i muzyka. Kocha także piękno i sztukę. Uważa się za zbuntowanego romantyka.

"Prince Charming": Paweł Kosewski

Paweł ma 34 lata, a do hiszpańskiej willi przyjechał z Warszawy. Ma własną firmę, jednak przez wiele lat pracował w gastronomii. Jest przyjacielski i otwarty, łatwo nawiązuje relacje z innymi.

"Prince Charming": Michał Buczkiewicz

Michał ma 24 lat i podobnie jak Paweł mieszka w Warszawie. Na co dzień pracuje jako barber. Był w poważnym związku, który ma już za sobą. Teraz chce podbić serce Jacka i być szczęśliwy.

"Prince Charming": Wojtek Jordan

Wojtek także ma 24 lata. Pochodzi ze Szczecina, jednak obecnie pracuje w Niemczech w logistyce. Jego pasją jest makijaż, a oprócz tego jest niezwykle aktywny. Jego ideał to mężczyzna, który jest dobry, szczery i oddany.

"Prince Charming": Karol Wiaderny

Karol to 33-latek, który od dwóch lat mieszka w Anglii. Na co dzień pracuje w gastronomii. Jest dumny z faktu, że jest gejem, chociaż uświadomił sobie to dopiero niedawno.

"Prince Charming": Oliwer Kubiak

Oliwier to 25-latek z Trójmiasta. Może wydawać się cichy i skryty, jednak robi to celowo - w ten sposób sprawdza innych. Jest miły do czasu, aż ktoś mu zajdzie za skórę.

"Prince Charming": Arkadiusz Studziński

Arkadiusz ma 27 lat i mieszka w Warszawie. Bardzo lubi gotować i zamierza serwować pyszne dania pozostałym uczestnikom programu. Jego pasją jest również moda, a wolny czas najchętniej spędza w gronie najbliższych.

"Prince Charming": Maciej Przygoda

Maciej to 31-latek, który do programu również przyjechał z Warszawy. Na co dzień pracuje jako menedżer. W "Prince Charming" chce znaleźć drugiego tatę dla swojego psa, Muffina. Jest dumny z bycia gejem i zależy mu na walce o prawa osób nieheteronormatywnych.

"Prince Charming": Oskar Stańczak

Oskar ma 35 lat i mieszka w Olsztynie. W swoim rodzinnym mieście prowadzi salon fryzjerski. Uwielbia tatuaże, a w środku jest niezwykle wrażliwym mężczyzną, który szuka tego jedynego. Przyznaje, że nie ma najłatwiejszego charakteru.

"Prince Charming": Marek Misztal

Marek ma 23 lata. Jego rodzinnym miastem jest Poznań, jednak obecnie mieszka w Amsterdamie. Jest bardzo pewny siebie, wesoły i lubi aktywnie spędzać czas. Ma plan, aby zrobić podcast, w którym będzie przeprowadzał wywiady z ludźmi na temat ich seksualności.

"Prince Charming": Merkucjo Kopiecki

Merkucjo ma 27 lat i obecnie mieszka w Poznaniu. Do dużego miasta wyprowadził się po swoim coming oucie - został o to poproszony, aby on i jego rodzina nie padli ofiarami plotek w miejscowości, z której pochodzi. Jest romantykiem, a jego największym marzeniem jest znalezienie prawdziwej miłości.

"Prince Charming": Mateusz Kozioł

Mateusz to 23-letni student z Warszawy. Interesuje się tańcem - trenował hip-hop, house i disco. Pracował także jako model. Liczy na to, że Jacek zwróci uwagę na jego dobry charakter i to, jak się ubiera.

"Prince Charming": Krzysztof Komorowski

Mateusz to 31-latek. Obecnie żyje w Berlinie, przez pewien czas mieszkał także w USA i Danii. Jest stylistą, wcześniej pracował dla znanych marek, obecnie prowadzi własną działalność. Na co dzień jest bardzo aktywny - chodzi na siłownię i jeździ konno.