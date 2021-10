Atmosfera wokół "Top Model" gęstnieje. W ostatnim odcinku Olga poniżyła Kacpra. Była główną negatywną bohaterką tej odsłony show i nie dała się polubić do samego końca. Jakież było zdziwienie widzów, gdy na koniec dowiedzieli się, że to nie ona opuści dom modelek.

"Top Model". Widzowie oburzeni werdyktem

Po szóstym odcinku z show TVN "Top Model" musiała pożegnać się Wiktoria Pawliszewska. Uczestniczka do tej pory dobrze sobie radziła w programie. Ostatnia sesja taneczna z proszkami holi wypadła wręcz rewelacyjnie. A mimo to, kiedy doszło do wyboru uczestniczki, która opuści dom modelek, jurorzy wskazali Wiktorię, dając szansę Oldze.

Może, gdyby obok Wiktorii stał ktoś inny, fani show nie byliby tak zbulwersowani werdyktem. Jednak z pozostawieniem Olgi w programie nie mogą się pogodzić.

Olga powinna wylecieć za samo zachowanie, a zdjęcie też kiepskie.

Wyleciała nie ta, co powinna.

Nie rozumiem czemu odpadła. Tak z logicznego punktu widzenia, Olgi twarzy nawet nie było widać na zdjęciu, a zachowali ją dla dramy.

Nawet Michał Piróg był zaskoczony werdyktem jurorów. Internauci snują domysły, że Olga została w programie dla podbicia oglądalności.

Szkoda, że dla oglądalności zostawia się takich uczestników, którzy nie mają kultury i za krzty taktu.

Wiktoria nie będzie już brać udziału w dalszych zmaganiach na wybiegach i przed obiektywem. Wróciła do niedawno poślubionego męża i swoich uczennic, z którymi trenuje programowanie. Fani twierdzą, że dzięki energii, jaką pokazała w show własną drogą podbije świat modelingu. Na pewno jeszcze o niej usłyszymy.

