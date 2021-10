Tym razem na nowy, ważny szczegół dotyczący "Squid Game" wpadli fani serialu, którzy władają oryginalnym językiem produkcji. Okazuje się bowiem, że jedna z bohaterek serialu, Sae-byeok, która jest uciekinierką z Korei Północnej, mówi z wyraźnym północnokoreańskim akcentem. Widać to szczególnie w scenie, w której Sae-byeok rozmawia ze swoim bratem.

"Squid Game". Znający koreański fani serialu wyłapali poruszający szczegół

Każdy z bohaterów "Squid Game" znalazł się w śmiertelnie niebezpiecznej grze z powodu tragicznych wydarzeń, które doprowadziły go do problemów finansowych. Sae-byeok potrzebuje pieniędzy, aby wydostać z Chin jej aresztowaną matkę i móc ponownie zamieszać razem z nią i bratem, który znajduje się w domu dziecka. Rodzina Sae-byeok i ona sama uciekli z Korei Północnej. Ten fakt o bohaterce "Squid Game" odkrywamy dopiero po pewnym czasie, gdy opowiada ona swoją historię. Jednak widzowie serialu, którzy znają koreański, wyłapali go bardzo szybko w scenie, w której dziewczyna odwiedza brata w domu dziecka.

Sae-byeok początkowo zwraca się do chłopca, mówiąc z dialektem używanym w Seulu, jednak gdy jej brat zaczyna się denerwować, przechodzi na północnokoreański akcent, aby go uspokoić. Swoje pochodzenie bohaterka próbuje ukryć jednak nie przed widzami, ale przed pozostałymi graczami. Dlaczego? Teorię na ten temat wysnuł jeden z użytkowników Reddita. Uważa on, że Sae-byeok chciała się w ten sposób ustrzec przed wścibskimi pytaniami i koniecznością tłumaczenia, jak znalazła się w Korei Południowej, ale także przed dyskryminacją. Niewykluczone, że miała rację, gdy jej pochodzenie wychodzi na jaw, Jang Deok-su natychmiast nazywa ją "szpiegiem".

Aktorka wcielająca się w postać Sae-byeok, Jung Ho-yeon, w wywiadzie dla "W Korea" opowiedziała, że aby przygotować się do roli, obejrzała wiele dokumentów o uciekinierach z Korei Północnej. Oprócz tego chodziła także na lekcje z nauczycielem akcentu.