Zwyczajem w "Top Model" jest, że w każdym z zadań uczestnikom towarzyszą goście specjalni. W 10. edycji widzowie zobaczyli już Roberta Kupisza, Ewę Farnę, Weronikę Sowę (Wersow) i Jagnę Niedzielską. Zaproszeni najpierw przyglądają się pracy aspirujących modeli, a potem ją oceniają. Często ich zdanie decyduje o dalszym losie uczestnika w programie.

"Top Model". Joanna Koroniewska gościem specjalnym

W szóstym odcinku "Top Model" uczestnicy brali udział w castingach, a potem zmierzyli się z dwiema sesjami fotograficznymi. Podczas pierwszej tanecznej z brokatowym proszkiem holi pomagali im Jan i Lenka Klimentowie. Tancerze doradzali, jaką pozę wybrać i jak się do niej ustawić.

Druga sesja, najbardziej stresująca dla uczestników, to pozowanie nago. Tym razem producenci zaprosili jako gościa Joannę Koroniewską. Wybór aktorki i influencerki bardzo zaskoczył fanów show. Na oficjalnym fanpage programu w sieci posypały się nieprzychylne komentarze pod jej adresem. Padło pytanie, co ma wspólnego z modelingiem i dlaczego wybrano ją jako "ekspertkę" i pomoc do nagiej sesji.

Na aktorstwie się może zna, ale na modelingu nie. Fajnie by zapraszać osoby z branży, które faktycznie pomogą przyszłym modelom.

Koroniewska? Serio? A to ekspert w dziedzinie?

A co ta pani ma wspólnego z "Top model"?

Ekspertka w dziedzinie "M jak miłość"!

Modelki z wybiegu, które mają doświadczenie, więcej by wniosły.

Joanna Kroniewska pod koniec odcinka oceniła efekty nagiej sesji zdjęciowej, w niektórych przypadkach krytykowała również postawę niektórych aspirujących modeli i modelek, wychwalała też urodę innych. Fani bronią jej, tłumacząc, że modeling to też aktorstwo i emocje, więc zaproszenie aktorki jest jak najbardziej uzasadnione.

A co wy sądzicie o zaproszeniu aktorki do "Top Model"? Jesteście ciekawi kolejnych gości?