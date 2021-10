Stephanie Land urodziła się w 1978 roku w Stanach Zjednoczonych. Nie pochodziła z biednej rodziny, jednak los sprawił, że przez długi czas żyła na granicy ubóstwa. W wieku dwudziestu kilku lat zaszła w nieplanowaną ciążę z mężczyzną, który stosował wobec niej przemoc. Land postanowiła uciec od niego i poszukać pracy, aby samodzielnie utrzymać siebie i swoją córkę. Zatrudniła się jako sprzątaczka w domach bogatych Amerykanów, udało jej się otrzymać także pomoc w postaci zasiłków.

"Sprzątaczka". Kim jest prawdziwa bohaterka serialu?

Land po kilku latach pracy udało się dostać pożyczkę studencką i stypendium, które pozwoliły jej rozpocząć studia na uniwersytecie w Montanie. Zrobiła licencjat z angielskiego i kreatywnego pisania, a jeszcze w trakcie studiów zaczęła publikować swoje teksty m.in. w "The Huffington Post" i "Vox". W 2015 roku w "Vox" ukazał się jej artykuł zatytułowany "Spędziłam dwa lata na sprzątaniu domów. To, co zobaczyłam, sprawia, że nigdy nie chcę być bogata", w którym opisała swoje doświadczenia z pracy sprzątaczki. Publikacja ta stała się zalążkiem do jej powieści "Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze", która ukazała się w 2019 roku.

Powieść Stephanie Land nie tylko poszybowała na trzecie miejsce listy bestsellerów "The New York Timesa", ale także zyskała uznanie krytyków. Pierwsze wydanie pamiętnika Land ukazało się w styczniu 2019, a już w listopadzie tego samego roku Netflix rozpoczął prace nad jego serialową ekranizacją. Serial "Sprzątaczka" trafił na platformę 1 października 2021 roku.

W 2019 roku Stephanie poślubiła Tima Fausta. Ona i jej mąż wychowują wspólnie córkę Land, a także dzieci jej partnera z poprzedniego związku. Autorka "Sprzątaczki" kocha psy, a ich zdjęciami bardzo często dzieli się na swoim Instagramie. Land pracuje obecnie nad swoją drugą powieścią zatytułowaną "Class", która ma opisywać trudy zdobywania wyższego wykształcenia i nauki na studiach.