W ostatnim odcinku "Top Model" uczestnicy wzięli udział w dwóch sesjach fotograficznych. Pierwsza była taneczna z brokatowym proszkiem holi, druga - naga. W czasie podsumowania pracy uczestników przed obiektywem doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia.

"Top Model". Olga się tłumaczy

Podczas panelu w "Top Model" praca Olgi została skrytykowana przez jurorów. Uczestniczka odpowiedziała w niewybredny sposób atakiem na partnera, z którym stanęła przed obiektywem. Całą winę za niepowodzenie i trudy zrzuciła na Kacpra, twierdząc, że podczas zdjęć nie czuła się komfortowo z jego powodu.

Widzowie byli wzburzeni zachowaniem Olgi. Na profilu programu "Top Model" w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych dziewczynie komentarzy. Zarzucili jej brak profesjonalizmu, ale też chamstwo - skrytykowany przed jurorami Kacper w emocjach popłakał się, co oczywiście uchwyciły kamery, zaś Olga nie miała sobie nic do zarzucenia. W show stwierdziła, że to szczerość i trzeba mówić pewne rzeczy wprost (choć Kacper wszystko usłyszał, podglądając ocenę Olgi). W związku z tym uczestniczka postanowiła zareagować i się "wytłumaczyć".

Miałam nie poruszać tego tematu, nie tłumaczyć się i niczego nie wyjaśniać, bo ten, kto ma wiedzieć, jaka jest prawda, ten wie - zaczęła Olga.

Dalej w swoim przydługim wpisie uczestniczka programu napisała, że nie ma zamiaru się wybielać, ale po prostu nigdy nie kłamie i stara się być szczera. Ubolewa nad tym, że niektórzy nie są w stanie znieść otwartości i tego, że ktoś wprost mówi co myśli. Olga nie lubi, jak się wyraziła, "słodzenia".

Nigdy nie życzę nikomu źle, nigdy też nie miałam zamysłu i parcia na to, aby poniżyć kogoś w celu "wybielenia" siebie samej. Nie mam też tendencji do kłamstwa na czyjś temat. Ludzie na świecie są różni- jedni lubią szczerość i otwartość, innych zaś boli to, że ktoś powie im, co myśli prosto w oczy. Zawsze byłam, jestem i będę sobą. Bez owijania w bawełnę, bez sztuczności i zbędnego "słodzenia". Istnieją pewne granice, których się nie powinno przekraczać.

Wychodzę z założenia, że jeśli coś nas dręczy lub nam przeszkadza- warto o tym mówić, a nie tłumić w sobie negatywne emocje, które prowadzą do niepotrzebnych nieporozumień. Niektórzy powinni uderzyć się w piersi i przyznać przed samymi sobą. Jesteśmy ludźmi, mamy prawo do popełniania błędów. Zaistniałą sytuację niech każdy z was interpretuje, jak chce; ja jednak poczułam wewnętrzną potrzebę przedstawienia wam swoich myśli.

Podziękowała wszystkim komentującym jej post za poświęcony czas, ci jednak nie pozostawili na niej suchej nitki:

Słabo, bardzo słabo, zero kultury.

Można być szczerym, ale twoje zachowanie, to było totalne dno… Zero wyczucia, kultury i jakiegokolwiek obycia.

Mega słabe zachowanie, nie musiałaś tego robić na panelu. Nie liczysz się z emocjami innych.

A wy, jak oceniacie zachowanie Olgi i jej tłumaczenia?