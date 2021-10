W środowym odcinku "Milionerów" grał Maciej Toroń z Krakowa. Mężczyzna interesuje się sportem i jest fanem FC Barcelony. Gdyby wygrał milion, chciałby mieszkać właśnie w ciepłej Hiszpanii. Toroń z zawodu jest radcą prawnym.

A: W pływaniu synchronicznym

B: W koszykówce

C: W siatkówce

D: W piłce nożnej

Przy tym pytaniu Maciej Toroń od początku miał duże wątpliwości.

Nie znam odpowiedzi, ale może uda mi się coś wyeliminować. W piłce nożnej jest półkole, ale nie słyszałem, by było to półkole bez szarży. W siatkówce w ogóle go nie ma, a pływania synchronicznego nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Skupiłbym się na koszykówce - powiedział uczestnik.

Maciej Toroń poprosił o pomoc publiczność, która większość głosów oddała na odpowiedź B, którą ostatecznie wybrał uczestnik.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź

Poprawna odpowiedź to B - w koszykówce. Półkola podkoszowe to inaczej właśnie półkola bez szarży. Jest to część boiska pod koszem, w którym w pewnych sytuacjach dozwolone jest szarżowanie. Obszar wyznaczany jest poprzez półkole o promieniu 1,25 m.

