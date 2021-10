Szósty odcinek "Top Model" zapewnił widzom TVN sporą dawkę emocji. Aspirujące modelki i modele stanęli przed sporym wyzwaniem, jakim jest naga sesja zdjęciowa. Podczas panelu jurorzy mieli zastrzeżenia do Olgi, która postanowiła wykazać się brakiem empatii i w mocnych słowach wypowiedziała się na temat swojego partnera podczas sesji. Kto poradził sobie najlepiej, a kto musiał opuścić program?

"Top Model". Uczestnicy zmierzyli się z nagą sesją

Pierwszym zadaniem przed jakim stanęli uczestnicy w nowym odcinku, było wzięcie udziału w trzech castingach. Do pokazu mody MMC zaproszono Nicol, Mikołaja i Julię. Casting Rafała Świądra wygrała Aleksandra, Adam, ponownie Nicol i Sophie. W pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego wystąpi Łukasz, Julia, Mikołaj.

Kolejnym zadaniem była taneczna sesja zdjęciowa, do której uczestników połączono w pary. Bohaterowie show musieli przybrać pozę sprawiającą wrażenie unoszenia się w powietrzu. Modelkom i modelom pomagali wyjątkowi goście - Jan i Lenka Klimentowie. Adam nie ukrywał, że ta sesja przysporzyła mu sporo trudności i to nie dlatego, że połączono go razem z Dominiką i Aleksandrą.

Dziewczyny nie są ciężkie, tylko kwestia utrzymania tej pozycji przy ziemi. Problem był taki, że ja byłem nisko na nogach. Te dysze były ustawione centralnie na mnie, ja się tym zaciągałem dosłownie. Było mi słabo, miałem ochotę zemdleć - mówił model.

Ola dodała, że podczas sesji było bardzo gorąco i wszyscy szybko zaczęli się pocić. Na ten sam problem narzekała Olga, która ostentacyjnie poprosiła o papier i wytarcie swojego partnera. Kacper przyznał, że dobrze mu się pracowało w nią w parze, ale podczas tego zadania było za dużo marudzenia i gadania. Najlepsze zdjęcie należało do Weroniki i Arka, którzy wzięli udział w kampanii beauty.

Największe emocje towarzyszyły uczestnikom podczas nagich sesji. Wsparciem dla nich była Joanna Koroniewska. Sophie nie wyglądała na zachwyconą. W poprzednim odcinku wyznała, że jest kobietą transpłciową i nie czuła się komfortowo. Ostatecznie postanowiła zapozować i pokonać swoje lęki.

Sophie jest w połowie tej swojej zmiany i ona nie przeszła końcowej operacji - wyjaśniła Weronika.

"Top Model". Perfidne zachowanie Olgi

Największe zastrzeżenia jurorzy mieli do Olgi. Marcin Tyszka przyznał, że podczas tanecznej sesji z Kacprem zachowywała się nieprofesjonalnie. Uczestniczka wypowiedziała w stronę kolegi sporo przykrych słów, na co szybko zareagowali przyglądający się temu modele i modelki.

Ja się nie czułam wcale komfortowo na tej sesji. Strasznie śmierdzi mu z buzi, albo ma jakieś inne defekty - mówiła Olga na panelu.

Pozostali uczestnicy natychmiast skrytykowali zachowanie Olgi i określili je jako żenujące. Na koniec odcinka jury podało swój werdykt. Zdjęcie Wiktorii okazało się najsłabsze i pożegnała się programem "Top Model". W tym odcinku triumfowała Dominika.