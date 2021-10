W ostatnim odcinku szóstej edycji telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pary powiedziały sobie tak i odbyły się ich wesela. Małżonkowie mieli okazję poznać się bliżej i przeprowadzić pierwsze rozmowy. Jak wypadli w oczach widzów?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia zawiodła fanów

Kasi i Pawłowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widzowie mocno kibicowali. Uważali, że to najlepiej dobrana para. Na dodatek mieszkają niedaleko siebie - Kasia pochodzi z Dąbrowy Górniczej, a Paweł z Będzina i mają wspólnych znajomych, co mogło sprzyjać budowaniu relacji. Niestety po ostatnim odcinku uczestniczka zawiodła oczekiwania fanów programu.

Niestety nie wróżę powodzenia. Za szybko, za dużo i niestety panna młoda chyba znów nie zrozumiała idei programu - podsumowują fani.

Na oficjalnym koncie show w mediach społecznościowych komentują jej zmianę zachowania. Zauważyli, że w pierwszych odcinkach kobieta była bardzo entuzjastycznie nastawiona do zawarcia małżeństwa. Kiedy do tego doszło, stwierdziła, że tempo relacji jest zbyt szybkie dla niej i nie może się z tym oswoić. Fani piszą, że na tym właśnie polega show i jeśli Kasia tego nie akceptuje, to znaczy, że nie zrozumiała idei programu.

Porównują też partnerkę Pawła do jednej z uczestniczek poprzedniej edycji - Igi. Twierdzą, że Kasia podobnie jak była żona Karola zbyt żywiołowo podeszła do ślubu. Niestety zaraz po weselu emocje opadły. Kiedy na drugi dzień małżonkowie znaleźli się sam na sam, widać było jej zniechęcenie, smutek i dystans w stosunku do męża. Obawiają się, że ten związek może skończyć się podobnie jak małżeństwo Igi i Karola.

Czy waszym zdaniem Kasia otworzy się na relację z Pawłem?