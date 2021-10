"Hotel Paradise" nie cieszy się ostatnio dobrą sławą. W programie nie brakuje dram wywoływanych przez uczestników. Emocje podsycane są przez nich samych. Widzowie zwracali uwagę na nieodpowiednie zachowanie dziewczyn wobec Wiktorii, knucie intryg i zazdrość pomiędzy dziewczynami. Czwarta edycja programu została nawet okrzyknięta "najbardziej chamską". Ostatnio produkcja zrezygnowała z emisji w piątki. Fani poszli o krok dalej i już wiedzą, co byłoby ratunkiem dla tego sezonu programu.

Jedyny ratunek dla tej edycji "Hotelu Paradise"? Fani nie mają wątpliwości

Widzowie raz po raz zauważali chamskie zachowanie wśród uczestników. W tej edycji próżno jest szukać oznak przyjaźni, a rywalizacja daje się we znaki. Na własnej skórze dobrze odczuła to Wiktoria, która musiała zmierzyć się z wieloma wrogimi komentarzami. Widzowie zarzucili innym uczestnikom stosowanie na niej przemocy emocjonalnej. Dziewczyna wylała wiele łez przez krytykę i knucie koleżanek z hotelu. Ostatnio Wiktoria opuściła program, lecz niesmak pozostał. Fani programu, którzy wcześniej oglądali show z przyjemnością, teraz widzą przekraczanie granic i mają wątpliwości co do istnienia formatu. Niektórzy mają nawet konkretną radę.

Powinni wyrzucić ich wszystkich i dać nowych uczestników. Tylko tak da się uratować tę edycję.

Powiem wam, że nie chce mi się już tego oglądać. Ta edycja to totalna porażka. Mam nadzieję, że ci ludzie stracą wszystkich obserwatorów. Współczuję Wiki, a jednocześnie trochę dobrze się wydarzyło, że odeszła z programu i się nie męczyła z nimi dalej - czytamy w komentarzach fanów na facebookowym profilu programu.

Komentarze fanów programu 'Hotel Paradise' fot. Facebook.com

Tymczasem "Hotel Paradise" wcale nie chce się skończyć. Do programu wciąż dołączają nowi uczestnicy, którzy rozbijają którąś z par. W ostatnim odcinku do domu bohaterów wprowadziła się 22-letnia Vanessa. Internauci już przewidują jej "ciężkie życie" z uczestniczkami w hotelu. Zobacz też: Afera wokół "Hotelu Paradise". TVN przerywa milczenie: Reagujemy na zachowania niepożądane