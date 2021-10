Aleksandra Jakóbczyk, znana fanom "Love Island" jako Alex, w programie tworzy parę z Jurkiem. Dla 27-letniej blondynki to nie pierwszy udział w telewizyjnym show. Dotarliśmy do jej konta na Facebooku, gdzie znaleźliśmy wiele zdjęć sprzed lat. Niektóre z nich pochodzą z 2013 roku. Uczestniczka wciąż przypomina siebie, choć można zauważyć różnice w wyglądzie.

"Love Island". Alex na dawnych zdjęciach. Jeszcze kilka lat temu tak nie wyglądała

W "Love Island" Alex stosuje raczej delikatny makijaż. Ale nie zawsze tak było. Na jej zdjęciach sprzed kilku lat można zobaczyć, że stawiała na mocno podkreślone czarną kredką oko i bladoróżowe pomadki. Od lat jest za to wierna swojemu kolorowi włosów. Stawia na blond. Raz były to pasemka, innym razem balejaż lub ciemniejszy odcień. Widać także, że od zawsze lubiła imprezować. Kilka lat temu była także posiadaczką małego pieska. Z kolei w 2016 roku wzięła udział w belgijskich wyborach miss.

Wychowana w Belgii Polka w 2019 roku wygrała tamtejszą wersję "Love Island". Ze swoim partnerem z Belgii tworzyła związek przez prawie dwa lata, aż w końcu zdecydowała, że chce spróbować z Polakiem. Występ w jednym programie telewizyjnym jej nie wystarczył, dlatego ambitna dziewczyna zgłosiła się do polskiej edycji, w której wybrała pół-Hiszpana. Wiele wskazuje na to, że może dotrwać do finału, choć widzowie są sceptycznie nastawieni do jej relacji z Jurkiem. W jednym z ostatnich odcinków powiedziała swojemu partnerowi, że może liczyć tylko na przyjaźń, ponieważ nie żywi do niego głębszych uczuć. Ze względu na brak chemii pomiędzy nią a Jurkiem, mogą być parą pierwszą do odstrzału. Zdjęcia Aleksandry sprzed lat znajdziecie w naszej galerii.