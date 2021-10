"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia zdominowała Tomasza. "Rządzę w tym małżeństwie"

W kolejnej odsłonie telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia" pary mają już za sobą pierwsze spotkania i ceremonie. W trakcie wesel uczestnicy mieli okazję swobodnie porozmawiać i lepiej się poznać. Jakie mają zdanie na temat drugiej połówki?

W piątym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeden z ekspertów odpowiedzialnych za połączenie Julii i Tomasza, Piotr Mosak, bardzo pozytywnie ocenił szanse tej pary.

Ona przy nim rozkwitnie, a on będzie zaopiekowany - stwierdził przed kamerami.

Para w pierwszej chwili była wyraźnie rozczarowana wyborem psychologów. Jednak nie poddali się i w czasie wesela próbowali dowiedzieć się o sobie jak najwięcej. Przyznali, że spotkanie przed kamerami jest bardzo krępujące. Uczestnikom trudno przyzwyczaić się do nowej sytuacji.

Jeszcze chyba nie do końca czuję, że jestem żoną, co świetnie pokazała sytuacja, jak siedzieliśmy przy stole - tłumaczyła się Julia, która w pewnym momencie przypadkowo powiedziała do Tomasza 'kolego'.

Tomasz i Julia pojechali na sesję ślubną. Tam wyraźnie rządziła ona. Choć przyznała, że fotograf ją irytował, a buziaki robione do zdjęć były krępujące, to jednak do Juli w każdej kwestii należało ostatnie słowo.

Tomasz zresztą zaczął postrzegać swoją żonę jako osobę stanowczą i już oddaje w jej ręce pewne decyzje - jak choćby tą, czy ma pozować do zdjęć w okularach czy bez. Przed kamerą Julia powiedziała, że jak na razie to ona ma przewagę w ich parze.

Na ten moment wydaje mi się, że troszeczkę ja bardziej dominuję i rządzę w tym małżeństwie.

