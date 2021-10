W ostatnim odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" trzy pary stanęły na ślubnym kobiercu. Obserwowaliśmy wesela dobranych uczestników, a przy okazji reakcje ich rodzin. Szczególnie wzruszający okazał się ślub Kasia i Pawła, czego nie krył ojciec kobiety. Przy poznaniu nowego zięcia uronił kilka łez, jak i uściskał pana młodego. Ten zaś zapewnił go co do swoich zamiarów względem jego córki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Rodzina Kasi i Pawła nie kryła łez wzruszenia

Kasia i Paweł na weselu nie odrywali od siebie wzroku i oboje byli bardzo podekscytowani wspólną przyszłością. Wzruszenie pary młodej udzieliło się również członkom ich rodzin. Gdy pod koniec uroczystości rodzice Kasi jeszcze raz życzyli jej oraz jej mężowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, Paweł bez oporów uściskał nowych teściów. Złożył nawet obietnicę:

Obiecuję, że będę dbał o córkę - powiedział Paweł do ojca Kasi.

Mam nadzieję - odpowiedział teść Pawła.

Ojciec Kasi nie krył łez wzruszenia, ciesząc się nową drogą życia córki. Panna młoda w następujący sposób skomentowała emocjonalną reakcję rodziców:

To jest takie miłe, bo jestem oczkiem w głowie rodziców. Każdy rodzice chce wszystkiego dobrego. Mój tata też jest bardzo uczuciowy i powiedział mi, że nigdy mnie takiej szczęśliwej nie widział.

Para ewidentnie wpadła sobie w oko. Paweł dbał o żonę, dzięki czemu ta wyznała przed kamerami, "czuła się jak księżniczka". Doszło nawet między nimi do pierwszych pocałunków. Wróżycie im udane małżeństwo?