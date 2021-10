"Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudza sporo emocji, a widzowie są ciekawi, które małżeństwa przetrwały po programie. Jednak po pięciu wcześniejszych sezonach fani formatu nie mają zbyt dużego zaufania do ekspertów. Kierują się tym, co widzą na ekranie. Pomiędzy Kasią i Pawłem zaiskrzyło "od pierwszego wejrzenia", co wyrazili w gorącym pocałunku, jednak pozostałe pary były oszczędne w okazywaniu czułości. Widzowie typują, że te relacje nie przetrwają.

REKLAMA

Dlaczego Socha nie przyjęła nazwiska po mężu? [PLOTEK EXCLUSIVE]

Zobacz wideo Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina ślub z Karolem. "Pieprz***na burza"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci znów się nie popisali? Widzowie tylko w jednej parze widzą potencjał

Poprzednia edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie złączyła na dobre i złe żadnej z par. Choć Izabela i Kamil zostali razem po programie, rozstali się po kilku miesiącach. Jak będzie tym razem? Widzowie ostrożnie podchodzą do entuzjazmu ekspertów i traktują eksperyment z rezerwą. Dostrzegają uczucie pomiędzy Kasią a Pawłem, lecz reszcie nie dają szans. Pojawiają się także głosy, że uczestnicy potrafią lepiej dobrać się sami niż z pomocą specjalistów. Odnosi się to do związku Laury i Karola, którzy w piątej edycji byli sparowani z innymi osobami, a ostatecznie stworzyli związek.

Myślę, że tylko Kasia i Paweł przetrwają. U Julii i Tomka brak chemii, a w trzeciej parze według mnie zachowanie Anety dużo zepsuje

Według mnie, na dłuższą metę żadna z par nie będzie razem.

Najlepiej będzie, jak po programie sami uczestnicy się "przeparują" - czytamy w komentarzach fanów na Facebooku.

Strasburger reaguje na zarzuty Borysa. Niby nie wiedział, co powiedzieć, ale wbił szpilę

Widzowie zauważają także, że często pary na ślubie są pochłonięte magiczną atmosferą, a gdy znika - dopiero wtedy wszystko wychodzi na jaw.

Wszystko super pięknie. Ale oglądając poprzednie edycje, do wesela było zawsze super u wszystkich. W podróży czar pryśnie. Schemat ten sam od pierwszego sezonu - czytamy w komentarzach.

Julia i Tomasz nie zachwycili się sobą na ślubie. Czy w ich przypadku pierwsze wrażenie okaże się nieomylne? W następnym odcinku zobaczymy, jak pary spędzają czas podczas podróży poślubnych. Macie swoich ulubieńców?