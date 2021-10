Pomimo tego, że od rozstania Angeli i Arsena minęło już kilka miesięcy, to fani programu nadal nie mogą zapomnieć o ich związku. Uczestniczka "Love Island" wciąż otrzymuje od swoich obserwatorów informacje dotyczące byłego partnera. W ostatnim czasie szala goryczy przelała się i Angela postanowiła zaapelować do swoich obserwatorów, aby przestali to robić.

5 Screen: Instagram/@arsen_l7, @angela.danczak Otwórz galerię Na Gazeta.pl