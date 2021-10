W piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" eksperci sparowali Igę z Karolem, jednak to małżeństwo nie należało do udanych. Bardzo szybko pojawiły się między nimi pretensje i konflikty, których nie udało się zażegnać. Para rozstała się po testowym miesiącu, a do tego Iga musiała zmierzyć się z falą gigantycznego hejtu, jaki wylał się na nią po udziale w TVN-owskim show. Nie dziwi więc fakt, że uczestniczka programu ma bardzo dużo przemyśleń na temat eksperymentu. Iga zdradziła już jakiś czas temu, że przelewa je na papier i niewykluczone, że upubliczni je niebawem w postaci książki.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iga ujawniła fragment książki

Jak na razie Iga zdecydowała się zaserwować swoim obserwującym na Instagramie jedynie dwa akapity tego, nad czym pracuje. Zaznaczyła jednak, że ten fragment uwielbia, a dotyczy on momentu, w którym zdała sobie sprawę, że nie ma sensu zmieniać się dla kogoś:

Nauczyłam się dostosowywać do innych, zatracając przy tym siebie. (...) Później już na zmianę słyszałam, że jestem za zimna, za ciepła, za troskliwa, za mało troskliwa. Nie wiedziałam już, kim jestem i jaka jestem. Dopóki nie zrozumiałam, że DOSTOSOWANIE się nie ma żadnego sensu. Akceptacja CIEBIE jest najważniejsza. - pisze Iga.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w udostępnionym przez siebie fragmencie tłumaczy także, że jeśli ktoś próbuje zmienić cię, bo nie może znieść twojej radości, to oznacza, że czas uciekać:

Nie można pozwalać na zabijanie swoich najpiękniejszych cech tylko dlatego, że ktoś ich nie zna, nie rozumie, nie posiada. - kontynuuje.

Iga zdradzi kulisy "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Iga póki co nie ujawniła żadnych imion ani nie wywołała oficjalnie do tablicy swojego byłego męża. Zapowiadała jednak, że zamierza to zrobić. Karol obecnie jest w związku z Laurą, która była uczestniczką tej samej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mimo że obydwoje twierdzą, iż zaczęli spotykać się już po zakończeniu emisji show, w jednym z komentarzy pod postem na Instagramie Igi ktoś zapytał ją, czy wie coś na temat tego, że Karol i Laura rzekomo byli już razem podczas kręcenia piątej edycji "ŚOPW":

Na to i wiele nurtujących pytań będzie można znaleźć odpowiedź w mojej "książce" albo blogu. Mam nadzieję, że już pod koniec września - odpowiedziała Śmiechowicz.

Data premiery póki co się przesunęła, ale Iga ewidentnie cały czas pracuje nad ciągiem dalszym. Co więcej, w swoim InstaStories wyznała, że planuje przeprowadzić jeszcze jeden eksperyment. Najpierw pokaże swoje wrażenia z udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" osobom, które go nie widziały, a dopiero potem zweryfikują one jej przemyślenia z tym, w jaki sposób została pokazana w programie.