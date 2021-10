Czwarta edycja reality show rozpoczęła się 30 sierpnia 2021 i od tego czasu jej odcinki emitowane były niezmiennie od poniedziałku do piątku o godzinie 20:30. Tak będzie jednak tylko do piątku 1 października. Producenci programu na Instagramie poinformowali, że od kolejnego tygodnia, czyli od poniedziałku 4 października, "Hotel Paradise" będzie emitowany tylko cztery razy w tygodniu, bez odcinka piątkowego.

"Hotel Paradise" tylko od poniedziałku do czwartku. Co jest przyczyną zmiany?

Obecna edycja programu jest dość burzliwa i wzbudza sporo kontrowersji. Widzowie nie kryli oburzenia tym, w jaki sposób pozostali uczestnicy traktują Wiktorię. Co więcej, po komentarzach krytykujących produkcję "Hotelu Paradise" fani programu zauważyli, że z zapowiedzi odcinka zniknął fragment z zapłakaną Wiktorią i bardzo nieprzyjemnymi słowami rzuconymi w jej kierunku. Po tym fakcie zaczęli zarzucać twórcom, że przemontowują niewygodne dla nich momenty reality show.

Podobną teorię widzowie wysnuli po zmianach emisji ogłoszonych przez TVN7. Zdaniem wielu osób stacja powycinała tak dużo scen z "Hotelu Paradise", że nie ma wystarczającej liczby odcinków, aby kontynuować program pięć razy w tygodniu:

Tak powycinali materiały, że zabrakło na piątek.

Więcej czasu na zmontowanie na nowo odcinków.

Powód wydaje się być o wiele bardziej prozaiczny i raczej nie ma wiele wspólnego z aferą wokół programu. Od 5 października rozpoczyna się bowiem emisja szóstej edycji "Projektu Lady", który trafił do TVN7. Odcinki emitowane będą w piątki o godzinie 20:00, a fakt ten stacja zapowiedziała jeszcze na długo, zanim doszło do kontrowersji w "Hotelu Paradise". Czwarta edycja kręconego na Zanzibarze reality show nadal ma mieć taką samą liczbę odcinków co poprzednia, a emisja finałowego zaplanowana jest na 1 grudnia.