Sylwia Bomba stara się, jak tylko może. Trenuje do każdego odcinka "Tańca z Gwiazdami", ale nie zawsze jest łatwo. Ostatnio musiała tańczyć ze złamanymi żebrami, co na pewno było ogromnym utrudnieniem. Mimo to przeszła do kolejnego odcinka. Czy przejdzie do następnego? Iwona Pavlović nie była zachwycona jej ostatnim tańcem.

"Taniec z Gwiazdami". Sylwia Bomba rozczarowała Iwonę Pavlović. "Ten taniec był szary"

W ubiegły poniedziałek gwiazdy miały okazję zatańczyć nie tylko ze swoimi tanecznymi partnerami, ale też z bliskimi. Tym razem produkcja przygotowała dla nich coś innego. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności do piosenek zespołu ABBA. Sylwia Bomba i Jacek Jeschke zaprezentowali na parkiecie sambę do "Dancing Queen", za którą otrzymali 25 punktów.

To jest już taki etap, gdzie nasze wymagania też rosną. Mamy pięć par i ja bym chciała, żeby to było pięć najlepiej tańczących par, a nie pięć najbardziej popularnych par. Ten taniec był szary. W tańcu nie wolno liczyć, taniec trzeba czuć, a ja widzę, jak ty liczysz - mówiła Iwona Pavlović.

Tuż przed wyjściem na parkiet został wyemitowany materiał, w którym Sylwia Bomba wyznała, że nie była zbyt imprezową osobą i zwykle na stała pod ścianą niż szalała na parkiecie. Czy po udziale w show będzie chętniej chwalić się tanecznymi umiejętnościami? Może oceny jurorów nie przestraszą jej, a sprawią, że będzie bardziej zmotywowana? Myślicie, że ma szansę na dojście do finału?

