W 475 odcinku "Milionerów" mogliśmy oglądać fantastyczną grę Jędrzeja, który świetnie sobie radził z kolejnymi pytaniami. Niestety nie znał prawidłowej odpowiedzi na jedno z ich. Czego dotyczyło?

"Milionerzy". Uczestnik wybuchł śmiechem, gdy usłyszał pytanie za ćwierć miliona złotych

"Milionerzy". Co to jest kolargol?

Uczestnik poniedziałkowego show "Milionerzy" tylko raz użył koła ratunkowego. Potrzebne mu ono było przy pytaniu dotyczącym... formacji skalnych w jaskiniach. Odpadł dopiero na pytaniu za 125 tys. złotych. Jak brzmiało?

Kolargol:

A. odkaża rany,

B. to sympatyczny miś,

C. to zol złota,

D. oplata szyję.

Po tak zadanym pytaniu uczestnik bez zastanowienia odrzekł:

No na pewno jest to miś!

Co prawda gracz miał wątpliwość, czy to nie rodzaj szalika, ale zaryzykował i wskazał odpowiedź B. Niestety gracz się pospieszył.

"Milionerzy". Uczestniczka zaryzykowała na pierwszym pytaniu

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o kolargol

Kolargol to bakteriobójczy roztwór srebra koloidalnego w białku stosowany do odkażania zewnętrznego. Niestety gracz postawił na sympatycznego misia. Niestety bajkowa postać nosiła imię Colargol przez "c". Gracz wyszedł ze studia z gwarantowanymi 40 tysiącami złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W poprzednim odcinku "Milionerów" uczestnik odpowiadał na pytanie o ubranie książkowego Plastusia. Ale jednymi z ciekawszych pytań w jesiennej edycji show byłe te zadane graczowi, który zdobył upragniony milion. Musiał on zmierzyć się z wiedzą na temat choroby pasożytniczej o nazwie telazjoza oraz znać powiedzenie Alberta Einsteina. Pytanie warte milion złotych dotyczyło daty rozpoczęcia drugiego tysiąclecia.

W jednym z ostatnich odcinków inny gracz miał wykazać się wiedzą ekonomiczną. Odpowiadał na pytanie: kto składa zeznanie podatkowe na druk PIT-19A? Niestety nie podołał temu zadaniu.