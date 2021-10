W nowej odsłonie "Mam talent" nie zabrakło orkiestry. Ich nazwa wzięła się od wsi, z której pochodzą. Jury zachwycone wykonaniem "This is Me" z musicalu "Król rozrywki". Jedna z wokalistek była już uczestniczką innego telewizyjnego show.

Orkiestra Baczków składa się z artystów w niemal każdym wieku

W skład Orkiestry Baczków wchodzą osoby w wieku od 12 do 44 lat. Justyna Janik pisze na swoim Instagramie, że artyści zaprosili ją na występ trzy miesiące temu i wystąpili w "Mam talent". Casting do programu był dla niej emocjonalnym powrotem do przeszłości. Janik uwielbia mieszankę strachu i podekscytowania towarzyszących jej podczas występów.

Trzy miesiące temu Orkiestra Baczków zaprosiła mnie na występ, ale nie był to zwykły koncert! Wzięliśmy udział w castingu do "Mam talent". Uwielbiam to uczucie kiedy jesteś przerażony, podekscytowany i szczęśliwy jednocześnie, szczególnie kiedy dzielisz je z młodymi ludźmi na scenie - pisze Justyna Janik.

Orkiestra Baczków podbiła serca jury. Mamy złoty przycisk

Jury było zachwycone występem. Janek Kliment postanowił przycisnąć złoty przycisk. Uważają, że wokalistka wypadła świetnie, a cała orkiestra dała doskonały występ. Agnieszka Chylińska jest zaskoczona, ile utalentowanych osób może mieszkać w jednej małej wsi. Szczególnie zachwycona głosem Justyny Janik była Małgorzata Foremniak.

To jest performance! Wszyscy byliście świetni. Wokalistka - świetna. This is it!" - mówił Jan Kliment.

Justyna Janik była uczestniczką innego talent show

Okazuje się, że Justyna Janik ma za sobą swój debiut w telewizji. Pod koniec 2014 roku wzięła udział w "The Voice of Poland". Miała okazję trenować swój warsztat wokalny pod okiem Tomsona i Barona. Wokalistka dotarła do półfinałów i zdobyła serca wielu widzów wykonaniem "Deeper'. Do niedawna publikowała między innymi covery utworów z filmów Disneya na swoim kanale na YouTubie.