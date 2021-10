"Moje wielkie greckie wesele" to amerykańsko-kanadyjska komedia romantyczna, która do tej pory doczekała się dwóch części. Pierwsza powstała w 2002, a kolejna w 2016 roku. Niedawno twórcy zapowiedzieli, że trwają prace nad kontynuacją filmu. Kilka dni temu Nia Vardalos udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z kolegami z obsady. Jak możemy dowiedzieć się z opisu, spotkanie aktorów nie było przypadkowe.

Obsada popularnej komedii romantycznej spotkała się, aby uczcić pamięć zmarłego przyjaciela

Nia Vardalos w czwartek 30 września opublikowała na Instagramie post, w którym wspomina nieżyjącego Michaela Constantine. Do wpisu dodała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć kilku innych aktorów, którzy również wystąpili w popularnej produkcji. Obsada filmu "Moje wielkie greckie wesele" spotkała się, aby uczcić pamięć kolegi z planu.

To, że jesteśmy przyjaciółmi w prawdziwym życiu, sprawia, że nasze filmy są takie zabawne. (…) Spotkaliśmy się, aby uczcić pamięć Michaela Constantine - napisała Nia Vardalos.

Aktorka zakończyła swój post wzruszającymi słowami. Nia podziękowała Michaelowi za wspólną pracę i zaznaczyła, że wszyscy będą za nim tęsknić.

Tęsknimy za tobą Michael, dziękuję za ogromne zaangażowanie, jakie włożyłeś w naszą wspólną pracę. Zawsze będziesz z nami - wyznała aktorka.

Michaela Constantine zmarł z przyczyn naturalnych pod koniec sierpnia. Aktor w "Moim wielkim greckim weselu" zagrał właściciela greckiej restauracji "Dancing Zorba's". Jego postać podbiła serca widzów, którzy zapamiętali go jako człowieka stanowczego i zawsze posiadającego własne zdanie.

Trwają prace na trzecią częścią filmu

Według Vardalos scenariusz do trzeciego filmu jest już gotowy. Zdjęcia do filmu zostały oczywiście zrealizowane w Grecji. Aktorka nie zdradziła jednak, co dokładnie przygotowano dla widzów w kolejnej części.

Czekamy zatem z niecierpliwością na nową odsłonę kultowej produkcji.