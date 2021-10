Syn Magdy z "Rolnik szuka żony" przyszedł na świat pod koniec maja. Od tego momentu uczestniczka programu randkowego skupia się na macierzyństwie i treści z tym związane zamieszcza na swoim Instagramie. Tym razem przyjrzeliśmy się, jak wygląda pokój czteromiesięcznego Marcela.

"Rolnik szuka żony". Magda zaskoczona, że syn tak szybko rośnie. Podobny do mamy?

Magda z "Rolnik szuka żony" pokazała pokój syna

Magda z "Rolnik szuka żony" w programie szukała miłości, jednak nie było łatwo. Wszystkich trzech kandydatów odesłała do domu, bo żaden z panów po kilku dniach spędzonych na gospodarstwie nie przypadł jej do gustu. Zainteresowała się dopiero tym "z drugiej tury", gdy po raz kolejny przejrzała listy od kandydatów. I ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. Z Kubą stworzyła rodzinę, a dziś ich syn ma już cztery miesiące. Magda pokazała, jak urządziła pokój dla dziecka.

To jasna, w dużej mierze biała przestrzeń, w której stoi kołyska dla chłopca i liczne zabawki w jasnym kolorze. Poza tym na ścianie widać tapetę z balonami i chmurami.

Widać, że nie tylko pomieszczenie, w którym syn spędza czas, jest urządzone w takich odcieniach - w sypialni rolniczki również stoją jasne szafki i stolik. By jednak całość nie wyglądała "szpitalnie", Magda zdecydowała się na brązowe panele, które stanowią przełamanie wśród białych elementów mieszkania.

"Rolnik szuka żony". Magda na pięknym zdjęciu z synem

Podobnie pokój dla Henia urządziła Małgorzata Rozenek, która wybrała dosłownie same białe elementy we wnętrzu. Gdy je pokazała, fani zarzucali jej, że nie jest to zbyt praktyczny wybór dla kilkumiesięcznego syna. Może i estetyczny, jednak przy dziecku trudno utrzymać ciągły porządek.

U Magdaleny wyszło lepiej?