Po wejściu do programu "Love Island" Alex postanowiła stworzyć parę z Jurkiem. Widzowie show Polsatu na początku zgodnie uważali, że bohaterowie pasują do siebie. Obserwatorzy pozytywnie ocenili urywek z randki pary, podczas której ewidentnie miało iskrzyć. Od jakiegoś czasu sytuacja jednak zaczęła się nieco zmieniać i wiele wskazuje na to, że Alex nie darzy Jurka prawdziwym uczuciem.

"Love Island". Widzowie źli na Alex

W niedzielnym odcinku "Love Island" byliśmy świadkami rozmowy między Alex a Jurkiem. Mężczyzna ewidentnie chciał zaimponować zielonookiej blondynce i zapewniał ją nawet, że nauczy się dla niej języka panującego w kraju, w którym kobieta przez wiele lat mieszkała.

Jeszcze się belgijskiego nauczę, zobaczysz. Będę ja do ciebie po tym języku... Po belgijsku, po holendersku, po flamingo, po flamingijsku. (...) Ja ci będę takie rzeczy mówił, że ty się jeszcze we mnie zakochasz - przyznał z humorem Jurek

Alex zareagowała na deklarację Jurka z umiarkowanym entuzjazmem. Fani show tym samym dali upust swojemu niezadowoleniu w komentarzach na mediach społecznościowych. Komentatorzy niemal jednogłośnie twierdzą, że kobieta powinna być szczera wobec mężczyzny, jeśli ewidentnie nie jest nim zainteresowana.

Alex, weź mu powiedz w końcu prawdę! A nie koleżankom tylko...

Ale Alex ściemniara. Nie powie mu, że tego nie czuje, a dziewczynom powiedziała. Żałosna jest

Blondyna kituje chłopaka, a szkoda go, bo normalny. Ma godność, to niech mu powie!

Zgadzacie się w tymi opiniami? Myślicie, że Alex faktycznie jest nieszczera wobec Jurka?