Program "Twoja twarz brzmi znajomo" często wywołuje wiele emocji. Tak było i po ostatnim odcinku, w którym wygrała Katarzyna Łaska. Widzowie uważają, że niesłusznie. W komentarzach na instagramowym profilu show pojawiły się komentarze, że to Robert Janowski powinien być zwycięzcą.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Widzowie niezadowoleni z werdyktu. Ich zdaniem powinien wygrać Robert Janowski

W minionym odcinku Katarzyna Łaska wcieliła się w rolę Pink i wykonała utwór "Just give me a reason", natomiast Robert Janowski wystąpił jako Sting i zaśpiewał piosenkę "Desert Rose". Występy wszystkich uczestników show znalazły się na Instagramie "Twoja twarz brzmi znajomo". Pod wideo z wykonaniem Roberta Janowskiego posypały się komplementy. Wiele osób uważa, że to jeden z lepszych występów w historii programu. Takie głosy były niegdyś o występie Mateusza Ziółko w roli Zbigniewa Wodeckiego, a także Filipa Lato w roli Czesława Niemena.

I choć widzowie są pod wrażeniem śpiewu Roberta Janowskiego, to zwyciężyła Katarzyna Łaska. Janowski od jurorów otrzymał łącznie 37 punktów i wyszedł na prowadzenie. Następnie przyszedł czas na przyznawanie sobie punktów przez uczestników. Ci nagradzali Łaskę, aż to ona znalazła się na szczycie listy i z wynikiem 45 punktów wygrała odcinek.

Jestem w szoku, że Pan Robert nie dostał punktów od żadnego z uczestników. Występ niesamowity! Jeden z lepszych w historii programu.

W mojej ocenie bardziej zbliżony do oryginału był Pan Robert, i to jemu należała się wygrana.

Sting był dzisiaj sztosem.

Przykro mi, ale z całym szacunkiem to Pan Robert powinien wygrać odcinek. Jego występ był wręcz idealny, na pewno zostanie na długo zapamiętany. Cóż, widać w tym programie ciężko o obiektywną ocenę, chyba ważniejsze są "koleżeńskie" relacje - czytamy na profilu programu.

Też uważacie, że to Robert Janowski powinien wygrać? Poniżej możecie obejrzeć występy.

