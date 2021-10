Gale FAME MMA zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie. Nie inaczej jest tym razem. Walką wieczoru będzie pojedynek Borysa Mańkowskiego z Normanem Parke. Zanim jednak do niej dojdzie, zawodnicy wezmą udział w ceremonii ważenia. Nie możecie tego przegapić.

Kiedy i gdzie można obejrzeć ceremonię ważenia przed galą FAME MMA 11?

Na ważeniu będziemy mogli zobaczyć wszystkich zawodników, którzy wezmą udział w sobotniej gali. Jak to zwykle bywa podczas tego typu wydarzeń, widzowie zobaczą nie tylko moment wejścia na wagę, ale również dojdzie do spotkania twarzą w twarz. Internauci prześcigają się w domysłach, czy dojdzie do poważnych spięć między zawodnikami. Zwykle te momenty dostarczają mnóstwo emocji.

Ceremonia ważenia odbędzie się w piątek, 1 października, o godzinie 18:00. Transmisja na żywo emitowana będzie na oficjalnym kanale federacji FAME MMA na YouTubie.

Karta walk gali FAME MMA 11

Jedenasta edycja gali FAME MMA odbędzie się 2 października. Dla kibiców przygotowano kilka naprawdę interesujących pojedynków. W oktagonie zmierzą się ze sobą największe osobowości ze świata internetu. Niestety, podczas sobotniego wydarzenia nie zobaczymy pojedynku Boxdela, który musiał wycofać się ze względu na kontuzję. Jeszcze nie wiadomo, z kim będzie walczyć Maksym Ziółkowski. Poniżej możecie zobaczyć aktualną kartę walk.