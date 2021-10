Gigantyczne zainteresowanie serialem "Squid Game" nie ustaje. Poza rekordową oglądalnością, którą ogłosił sam co-CEO Netfliksa, serial może poszczycić się już także własnym trendem na TikToku, który powielany jest przez dziesiątki fanów. To jednak nie wszystko. Reżyser południowokoreańskiej produkcji w jednym z wywiadów zdradził, że widzowie zaczęli masowo wysyłać po 456 wonów na numer konta pokazany w ostatnim odcinku.

"Squid Game". Fani przesyłają pieniądze na numer konta z serialu

Jak podaje serwis insight.co.kr, reżyser "Squid Game", Hwang Dong Hyuk, udzielił wywiadu, w którym zdradził, że udostępnienie prawdziwego numeru konta przysporzyło twórcom sporo kłopotów. Reżyser poinformował, że numer ten należy do jednego z członków produkcji. Zapewnił też, że został użyty za jego pełną zgodą. Twórcy nie przewidzieli jednak, z jakimi konsekwencjami będzie się to wiązać:

Producent zaczął otrzymywać wpłaty na 456 wonów od osób, które obejrzały serial - powiedział w wywiadzie twórca "Squid Game".

Chociaż jednorazowo kwota ta nie jest znacząca (456 wonów to ok. 1,52 zł) reżyser dodał, że wpłat był na tyle dużo, że osoba, do której należy konto bankowe, zdecydowała się zamknąć rachunek, by uniknąć ewentualnych problemów.

"Squid Game" to jedna z ciekawszych premier Netfliksa. Koreański serial szokuje

To jednak nie jedyny kłopot, na jaki natknęła się produkcja "Squid Game". Jak podaje serwis allkpop.com, numer telefonu na charakterystycznych wizytówkach, które otrzymali serialowi gracze, także okazał się prawdziwy. Ta sytuacja nie była jednak zamierzonym działaniem, a przeoczeniem produkcji. Okazuje się, że do kilku cyfry wystarczy dodać odpowiedni numer kierunkowy. Użytkownik feralnego numeru skarżył się na niekończące się telefony i wiadomości o każdej porze dnia oraz nocy, które zaczęły uniemożliwiać mu normalne funkcjonowanie. Przedstawiciele Netfliksa poinformowali serwis Star News, że zdają sobie sprawę ze swojego błędu i starają się rozwiązać ten problem.

"Squid Game" - o czym jest nowy hit Netfliksa?

456 osób zmagających się z problemami finansowymi, otrzymuje propozycję wzięcia udziału w grze, w której wygraną jest 456 mld wonów. Nie wiedzą jednak, jak wysoką stawkę przyjdzie im zapłacić za udział w tajemniczych igrzyskach. "Squid Game" miał premierę na Netfliksie 17 września 2021.