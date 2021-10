Dorota Szelągowska powraca z kolejnym sezonem kultowego programu, który odmienia nie tylko domy, ale i życie uczestników, którzy biorą w nim udział. Dla widzów przygotowano osiem niesamowitych metamorfoz. Pierwszy odcinek wyemitowany zostanie już 18 października o godzinie 21:30.

Najdłuższy remont w historii programu Doroty Szelągowskiej

Już niebawem będziemy mieli okazję poznać Marcina. Mężczyzna ze względu na trudną sytuację w rodzinie przyjął na siebie rolę opiekuna rodzeństwa. W momencie, gdy odszedł ich ojciec, najmłodszy brat miał zaledwie dziewięć lat. Marcin trafił do programu dzięki siostrze, Oli, i przyjaciółce. Kobiety postanowiły wysłać zgłoszenie do programu, ponieważ dom głównego bohatera nadawał się do całkowitego remontu.

Dorota Szelągowska wraz ze swoją ekipą wykonała kawał dobrej roboty. Było to prawdziwe wyzwanie, ponieważ budynek należało całkowicie przebudować. Prace nad metamorfozą domu w Wojciechowicach trwały aż 12 dni. Do tej pory był to najdłuższy remont w historii całego programu, zwykle remonty trwają około pięciu dni.

Dobre uczynki wracają

Program "Totalne remonty Szelągowskiej" emitowany jest na antenie TVN-u od 5 października 2020 roku. Wszystkie odcinki można również oglądać w serwisie Player. Bohaterami programu są osoby, które bezinteresownie wykonują dobre uczynki na rzecz innych osób. W podziękowaniu za ich postawę otrzymują zwykle od najbliższych prezent w postaci metamorfozy domu. Do momentu nagrania odcinka obdarowywani nie są świadomi, że biorą udział w programie.