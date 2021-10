Na początku lipca 2021 media obiegła informacja, że Canal+ pracuje nad polską wersją kultowego "The Office". Fani oryginału mieli mieszane uczucia, jednak jeszcze wtedy dali twórcom kredyt zaufania, zwłaszcza że słynna amerykańska wersja mockumentu sama bazuje na wersji brytyjskiej. Opinie widzów mocno zmieniły się jednak, gdy stacja zaprezentowała pierwszy oficjalny zwiastun "The Office PL".

Widzowie masakrują zwiastun polskiej wersji "The Office"

Pierwsza zapowiedź serialu trafiła do sieci 30 września. W ciągu doby zwiastun obejrzało ponad 100 tys. osób, co jednoznacznie świadczy o tym, że "The Office PL" wzbudza ogromne zainteresowanie. Niestety, nie przekłada się ono na pozytywne opinie widzów. Pod filmikiem jest aż 4,5 tys. łapek w dół w stosunku do zaledwie 619 pozytywnych ocen zwiastuna. Twórcy, chyba widząc co się świeci, wyłączyli też możliwość komentowania filmiku.

Komentarze można natomiast poczytać m.in. na fanpage'u Canal+. Zdecydowana większość osób uważa, że zwiastun po prostu nie jest śmieszny, a zaprezentowany w nim humor jest kalką amerykańskiego "The Office":

Nie ma to jak robić komedię, która zebrała największą popularność wśród młodych ludzi, i kierować humor do boomerów oczekujących nocy kabaretowej. Coś wyczuwam, że po pierwszym sezonie będzie kończona przygoda z produkcją.

W zwiastunie widzę po prostu wydurniającego się szefa. Nie wiem, jak oni w ogóle mają zamiar wytłumaczyć sukces zawodowy tego człowieka.

Czy to metaremake - twórcy mają na celu wywołanie cringe'u u odbiorcy nie samą fabułą serialu, ale ciągłą komparatystyką polskiej wersji do tej brytyjskiej i amerykańskiej?

Wśród komentujących znalazły się jednak osoby, które chcą dać szansę "The Office PL" i czekają na premierę serialu. Póki co zobaczyliśmy zresztą tylko zwiastun, który ostatecznie może nijak mieć się do finalnej wersji. Warto też pamiętać, że amerykańska wersja "The Office" była bardzo krytykowana po pierwszym sezonie, a przed skasowaniem uratował ją m.in. fakt, że wcielający się w główną rolę Steve Carell w 2005 roku zdobył dużą popularność dzięki roli w filmie "40-letni prawiczek".

"The Office PL" - o czym jest serial i kiedy premiera?

Bohaterami serialu są biurowi pracownicy mieszczącej się w Siedlcach firmy produkującej wodę o nazwie Kropliczanka. Ich szefem jest skupiony na sobie, pozbawiony autorefleksji Michał. Pracownicy Kropliczanki muszą stawić czoła poważnym zmianom, gdy firmę przejmuje nowy właściciel. Martwią się o swoje posady, a Michał wydaje się być jedyną osobą zadowoloną ze zmian. Cały pierwszy sezon serialu będzie dostępny na canalplus.com od 22 października 2021.