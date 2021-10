Odcinki "Hotelu Paradise" były kręcone już kilka miesięcy temu, wobec czego produkcja nie mogła już odwrócić tego, co się wydarzyło między uczestnikami. Ale gnębienie Wiktorii przez resztę osób przekroczyło granice programu rozrywkowego. Już od kilku tygodni widzowie apelowali, by zaprzestać promowania agresji emocjonalnej oraz słownej w telewizji i po prostu nie emitować takich fragmentów.

"Hotel Paradise". Widzowie są zdziwieni postawą Miłosza

Narastająca agresja w "Hotelu Paradise"

Już po kilku odcinkach "Hotelu Paradise"okazało się, że uczestnicy obecnej edycji o dojście do finału będą walczyć zdecydowanie ostrzej, niż miało to miejsce w poprzednich odsłonach show. Dawniej próbowali nawiązywać relacje, budować związki. Tego w tej edycji nie było - potworzyły się pary, które spajał pakt. Wiązał się z tym, że będą eliminować z programu nowe osoby, mogące zagrozić im w dojściu do finału.

Najsilniej odczuła to Wiktoria, która dołączyła do programu kilka dni po wejściu pierwotnej ekipy. Już wtedy w hotelu panowała atmosfera gry, w której mniej lub bardziej świadomie każdy uczestnik weźmie udział. Podczas pierwszych dni dziewczyny w programie, uczestnicy próbowali się jej pozbyć, jednak ona szybko odnalazła kompana w Miłoszu, który stworzył z nią parę. Gdy reszta zrozumiała, że usunięcie Wiktorii z programu nie będzie takie proste, zdecydowała się na ostrą grę bez skrupułów. Podczas Pandory, czyli cotygodniowego spotkania w kręgu, w którym zadaje się trudne pytania, Wiktoria została dosłownie zmiażdżona przez resztę. Dziewczyna ze starcia wyszła zapłakała, co też nie wzbudziło emocji reszty. Już wtedy powiedziała, że czuje się ofiarą przemocy emocjonalnej. Nie było powodu, dla którego tak bardzo jej się dostawało, dlatego też niezależnie od tego, co powiedziała czy zrobiła, wystawiała się na ataki ekipy.

Oglądaliśmy kolejne odcinki, a sytuacja Wiktorii wcale nie ulegała poprawie. W komentarzach do postów na oficjalnym koncie programu na Instagramie internauci przyznawali, że z trudem oglądają zachowanie uczestników wobec dziewczyny.

Czy oni mają rozum? Wiktoria powinna dostać grube odszkodowanie za to, co oni jej zrobili.

Dziwię się, że produkcja nie zareagowała na znęcanie się psychiczne grupy nad jedną uczestniczką. Bardzo źle się ogląda ten sezon. Bardzo toksyczne osoby, zakłamane, manipulujące.

Produkcja i niektórzy uczestnicy powinni dostać pozew za promowanie przemocy psychicznej, tam już dochodzi do pogróżek. Fajnie, że oglądalność się zgadza, jest szum, skandal i kasa, ale pamiętajcie, że młodzi ludzie to oglądają...

W czwartkowym odcinku pojawiła się zapowiedź kolejnego. Było widać, że Wiktoria usłyszy podczas Pandory pytanie: "Jak się czujesz z tym, że wszyscy cię nienawidzą?". Jedna z uczestniczek pokaże jej środkowy palec, a ona wyjdzie zapłakana. Na kontrowersyjną zapowiedź odcinka po raz kolejny zareagowali oburzeni internauci. Wygląda na to, że produkcja wreszcie zareagowała. Najpierw niespodziewanie zmieniono zwiastun najbliższego odcinka, a następnie przesunięto godzinę jego emisji na Playerze - z 20:30 na 2:30, a później 6 rano. Internauci nie kryli oburzenia, zarzucając produkcji, że w związku z krytyką zapewne postanowiła wyciąć niewygodne fragmenty. Tłumaczenie Playera wskazywało na problemy techniczne.

Sami czekaliśmy z niecierpliwością, lecz odcinek dotarł do nas zbyt późno. Najmocniej przepraszamy.

W tłumaczenie produkcji nie wierzą ani uczestnicy, ani widzowie.

Słucham? To jest żart - napisała sama Wiktoria.

W końcu zrozumieliście, że odcinki są montowane za mocno? - napisała Klaudia Launo, jedna z uczestniczek, która najbardziej przyczyniła się do szczucia na Wiktorię.

Pewnie za dużo zamieszania się zrobiło i dlatego trzeba zmontować na nowo odcinek!

Co się zadziało w tym odcinku? Będziecie go przemontowywać?

Czemu zwiastun został zmieniony? Czemu ukrywacie, co tam się działo? Jawne znęcanie się grupy psychicznie nad jedną osobą…

Jak tłumaczą się sami zainteresowani? Przekonują, że "gra jest grą". Twierdzą też, że produkcja celowo montowała odcinki w taki sposób, by pokazać najgorsze momenty. Poza tym, w dużej mierze przyznają się, że za bardzo poszli w grę, która zaślepiła im racjonalną ocenę sytuacji.

Tłumaczenie Klaudii z 'Hotelu Paradise' instagram

"Hotel Paradise". Krzysztof i Basia już nie są parą? Uczestnik zabrał głos

W tym momencie nie ma co szukać winnego i wskazywać palcem, kto nim jest. Bo agresja emocjonalna i słowna stosowana wobec Wiktorii jest oczywista. Dziewczyna przyznała, że po udziale w programie izolowała się od ludzi, starała się zapomnieć o tym, co ją spotkało. Zgłosiła się do programu, by się bawić, a na oczach tysięcy widzów była krzywdzona, gnębiona i atakowana. Osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny ponieść konsekwencje, ale nie teraz, nie poprzez wylewający się na nie hejt. To powinno się zadziać jeszcze podczas nagrywania odcinków. Nikt nie chciałby przeżyć tego, co oglądaliśmy.

Zwróciliśmy się do producentów z prośbą o dodatkowy komentarz. Czekamy na odpowiedź.