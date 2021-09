Emitowany w Telewizji Polskiej już od 27 lat "Jeden z dziesięciu" zalicza się do tych teleturniejów, w których podstawą sukcesu jest bardzo szeroka wiedza ogólna. Nie ma tu żadnych kół ratunkowych, pytania często są bardzo trudne, a dodatkowo czas na udzielenie odpowiedzi wynosi tylko trzy sekundy. Niestety, uczestników programu bardzo często zjada stres, a wtedy zdarza im się strzelić sporą gafę.

Uczestnik "Jednego z dziesięciu" zapomniał nazwiska znanego sportowca

W rundzie finałowej Szymon, wskazany przez innego gracza, otrzymał pytanie z dziedziny sportu. Może wydawać się ono banalne, jednak zawodnik ten miał problem z odpowiedzią. Pytanie, które usłyszał od Tadeusza Sznuka brzmiało:

W której dyscyplinie sportowej siedmiokrotnie mistrzem świata był Michael Schumacher?

Poprawna odpowiedź na to pytanie to oczywiście wyścigi samochodowe Formuły 1, jednak zestresowany uczestnik błędnie wskazał na skoki narciarskie. Odpowiedź ta z pewnością wynikła z ogromnego stresu zawodnika. Nazwiska Schumachera ze względu na jego wybitne osiągnięcia, a także fakt, że jest uznawany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1 w historii, znają nie tylko osoby interesujące się sportem. A uczestnik "Jednego z dziesięciu" wykazał się już dużą wiedzą, o czym świadczy choćby fakt, że dostał się do finału.

Jak zauważyli widzowie w komentarzach, niewykluczone, że nerwy sprawiły, iż Szymon faktycznie pomylił Michaela Schumachera ze skoczkiem narciarskim o tym imieniu. A trzeba oddać mu sprawiedliwość, że w tym sporcie sukcesy odnosili m.in. Michael Neumayer czy Michael Uhrmann.