"You Can Dance - Nowa Generacja" zadebiutował w TVP2 10 września 2021 roku. Program początkowo można było oglądać w piątki o godzinie 20:00. Z racji tego, że TVP zdecydowała się przywrócić piątkową emisję serialu "Barwy szczęścia", rozpoczęcie tanecznego show przesunięto na godzinę 20:35. Po zaledwie jednym odcinku, który można było obejrzeć o zmienionej porze, podjęto kolejną decyzję o zmianie zarówno miejsca, dnia, jak i godziny emisji "You Can Dance".

"You Can Dance - Nowa Generacja" znika z TVP2. Stacja wyjaśnia przyczynę decyzji

Telewizja Polska zadecydowała, że od 3 października taneczny show emitowany będzie w niedziele o godzinie 17:15 na antenie TVP1. Jak tłumaczą przedstawiciele stacji, decyzja wynika z faktu, że poprzednia pora emisji uniemożliwiała oglądanie "You Can Dance" całym rodzinom - program kończył się zbyt późno:

„You Can Dance - Nowa Generacja" jest propozycją stworzoną z myślą o całych rodzinach. Podjęliśmy decyzję o zmianie dnia i godziny emisji właśnie na prośbę rodzin, dla których dotychczasowa pora (emisja kończyła się po 22:20) uniemożliwiała wspólne oglądanie programu - mówi Jacek Kurski, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej.

W komunikacie możemy przeczytać także, że nowa pora została dostosowana przede wszystkim do najmłodszych widzów. Zmiany wchodzą w życie od razu, co oznacza, że w piątek 1 października nie zobaczymy już "You Can Dance" na antenie TVP2.

"You Can Dance - Nowa Generacja". Co się działo w ostatnim odcinku show?

24 września widzowie mogli zobaczyć ostatni odcinek z etapu castingów. Jury, w skład którego wchodzą Agustin Egurrola, Klaudia Antos i Michał Kostrzewski, wybrało 55 najlepszych uczestników. W odcinku, który zostanie wyemitowany 3 października, rozpocznie się etap Akademii. Jurorzy będą mieli kolejne trudne zadanie - z 55 muszą wyłonić jedynie 16 najlepszych tancerzy. Uczestników "You Can Dance - Nowa Generacja" będą wspierać zaproszeni do programu goście: Cleo, Gromee, Roksana Węgiel, Edyta Herbuś i Adrianna Skon.