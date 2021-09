W ostatnim odcinku "Love Island" popłynęło wiele łez. Przede wszystkim Andrzeja, który po przeczytaniu listu od Pauliny, nie mógł uwierzyć w jego treść. Islander nie krył, że ma złamane serce i nawet zainteresowanie nowych uczestniczek nie poprawiło mu humoru. Nie mógł doczekać się rozmowy z uczestniczką w cztery oczy i w końcu miał ku temu okazję, ponieważ wszyscy wyspiarze wrócili z krótkiego urlopu w Casa Amor. Niektórzy z nich zabrali ze sobą nowe partnerki.

"Love Island". Wyspiarze wrócili z Casa Amor

We wtorkowy wieczór odbyło się kolejne przeparowanie. Na początku to panie wybierały, czy chcą pozostać w starej parze, a może stworzyć związek z nowym islanderem. Ola, co było do przewidzenia, wybrała Dawida. W ciągu tych kilku dni bardzo się do siebie zbliżyli. Jej były partner Adrian wrócił natomiast z Casa Amor z Edytą. Następnie przyszła kolej na Magdę, która zdecydowała się pozostać w parze z Wiktorem. On również podjął taką decyzję.

Paulina wybrała nowego islandera, Mateusza. Wszyscy jednak czekali przede wszystkim na decyzję Andrzeja - wróci do uczestniczki czy jednak zdecyduje dać sobie szansę na uczucie. I to chyba sama islanderka najbardziej liczyła na to, że pojawi się on w towarzystwie jakiejś kobiety.

Andrzej posłuchał swoich uczuć i nie zrobił nic przeciw sobie. Do willi wrócił sam, a gdy zobaczyła to Paulina, wpadła w płacz.

Mi pęka serce - podsumowała krótko.

Aleksandra zdecydowała się pozostać w parze z Arkiem. Kiedy za drzwiami pojawił się cień islandera, dziewczyna była pewna, że jej partner wrócił sam. Niestety - ten wrócił do willi z Laurą. Aleksandra nie zostawiła tego bez komentarza.

Twoje słowa były rzucone na wiatr. Aktorstwo jest u ciebie na wysokim poziomie. Dziękuje za kolejną lekcję.

Alex wybrała Jurka, a i on wybrał ją. Która decyzja islanderów zaskoczyła was najbardziej?

