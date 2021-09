"Projekt Lady" zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku, a w październiku 2021 będziemy mogli obejrzeć szóstą już edycję programu. Z tej okazji przypominamy, jak potoczyły się losy dziewczyn, które pamiętamy z wcześniejszych sezonów "Projektu Lady". Część z nich po wyłączeniu kamer zdecydowała się powrócić do swojego dawnego życia i trzyma się z dala od blasku fleszy. Inne w pełni wykorzystują zdobytą w programie rozpoznawalność i kontynuują swoje medialne kariery.

Patrycja Wieja

Patrycja jest historyczną zwyciężczynią pierwszej edycji "Projektu Lady". Po sukcesie w programie zaczęła ponownie oddawać się swojej wielkiej pasji, jaką jest sport. Podeszła do tego niezwykle poważnie, a do treningów dołożyła także dietę. Na Instagramie często chwali się wyćwiczoną sylwetką. W połowie sierpnia 2021 roku potwierdziła, że podczas nadchodzącej gali Fame MMA 11 odbędzie się jej debiutancka walka.

Pamela Szczepek

Pamela również dała się poznać jako uczestniczka pierwszej edycji show, w której zajęła trzecie miejsce. Chociaż nie jest tak rozpoznawalna jak Patrycja, ona także prowadzi swoje konto na Instagramie. Z jej mediów społecznościowych wiemy, że została mamą - we wrześniu 2020 roku na świat przyszło drugie dziecko uczestniczki "Projektu Lady", córka Izabela.

Roksana Gac

Po wygranej drugiej edycji "Projektu Lady" Roksana na pewien czas zniknęła z mediów. Jak powiedziała w rozmowie z TVN, zmusiły ją do tego sprawy rodzinne. Obecnie jest nie tylko influencerką, ale także bizneswoman. Jak wynika z jej Instagrama, jest współtwórczynią platformy dla freelancerów szukających zleceń. Roksana przeszła też dużą metamorfozę wyglądu - ciemne włosy na pewien czas zmieniła na blond. Obecnie znów jest brunetką.

Julia Jaroszewska

Julia i Kaja Kajuth zajęły ex aequo drugie miejsce w drugiej edycji programu. Początkowo Jaroszewska skupiała się na karierze muzycznej, a na jej kanale na YouTubie od 2017 roku co jakiś czas pojawiały się teledyski do nowych utworów. Podobnie jak Patrycja Wieja Julia również zdecydowała rozpocząć treningi, a obecnie jest zawodniczką Open Fights Night oraz Punchdown Fight.

Kaja Kajuth

Od finału "Projektu Lady" w 2017 roku Kaja zdecydowała się zapuścić włosy i zaczęła bardzo mocno trenować. Jak wynika ze zdjęć na Instagramie, nie straszny jej jest niemal żaden sport. Jeździ na nartach, na rowerze, pływa, biega, a oprócz tego trenuje na siłowni. Podczas licznych podróży, które relacjonuje na swoim profilu, próbowała też m.in. kitesurfingu.

Magdalena Lubacz

Jeśli którąś z uczestniczek "Projektu Lady" można określić mianem celebrytki, z pewnością będzie to Magdalena Lubacz, zwyciężczyni trzeciej edycji show. Obecnie funkcjonuje pod pseudonimem Maluba, a do dziś na Instagramie udało jej się zgromadzić 282 tys. obserwujących. Maluba jest jednak nie tylko influcenerką - nagrywa swoje piosenki, bierze udział w gali Alko Master polegającej na wypiciu jak największej ilości alkoholu, a także jest uczestniczka reality show "Instaidolki", w którym gwiazdy Instagrama pokażą, jak radzą sobie w "zwykłej" pracy. W czerwcu 2021 roku Magda obroniła pracę magisterską na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Liubov Miruk

Liubov wygrała czwartą edycję "Projektu Lady", a udział w programie rzeczywiście pomógł odmienić jej życie. Do Polski przyjechała z Ukrainy, a gdy zgłosiła się do TVN-owskiego show, była tancerką w dyskotece. Jak sama przyznała, ta praca nie była spełnieniem jej marzeń. Obecnie rozwija swoje konto na Instagramie, które obserwuje już prawie 30 tys. osób. Prywatnie w kwietniu 2021 roku została mamą - na świat przyszedł jej syn.