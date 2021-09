Internauci nie mają już wątpliwości, że uczuciowa strona Arka to tylko gra. Uczestnik "Love Island" od dłuższego czasu budzi duże kontrowersje. Na początku twierdził, że zakochał się w Andzi. Ich relacja wydawała się silna, dopóki kobieta nie poczuła, że partner ją osacza. Gdy zakończyła to, co ich łączyło, widzowie byli na nią wściekli. Myśleli, że złamała mu serce. Arek jednak szybko się pocieszył w ramionach Oli. A teraz w ramionach Laury.

REKLAMA

Zobacz wideo Kłótnia Angeliki i Adriana z "Love Island"

"Królowe życia". Damian i Leon o modnych zabiegach i sytuacji osób LGBT

"Love Island". Arek pokazał prawdziwe oblicze. Internauci: Typowy samiec

Arek z "Love Island" jest obecnie w parze z Aleksandrą. Mężczyzna walczył o jej serce z Armando i ostatecznie to on je zdobył. Podczas, gdy kobieta została w willi i stroniła od poznawania nowych uczestników, Arek w Casa Amor postanowił sobie pofolgować. Wykorzystał zainteresowanie Laury i spędził z nią noc. Innym uczestnikom zwierzył się, że doszło między nimi do zbliżenia.

Dostałem od Laury to, czego nie dostałem od pozostałych partnerek. Ona o mnie zabiega - wyznał.

Zobacz też: "Love Island". Laura weszła do Casa Amor i zamieszała w głowie wyspiarzom. Po starych zdjęciach widać, że przeszła metamorfozę

Postawa Arka zaskoczyła pozostałych panów w willi i zbulwersowała widzów. Po poniedziałkowym odcinku programu w sieci zawrzało.

Arek to typowy samiec. Nie wiem, co was tak dziwi i oburza. Otwórzcie oczy.

Teraz wszyscy zwracają honor Andzi.

Arek i jego dwie twarze. Teraz to całkiem inna osoba, niż jak był z Andzią.

"Taniec z Gwiazdami". Widzowie oburzeni głosowaniem. Głos zabrała też Iza Małysz

We wtorkowym odcinku "Love Island" dowiemy się, czy uczestnicy pozostaną przy swoich partnerach, czy może wymienią ich na nowszy model. Czego spodziewacie się po decyzji Arka?