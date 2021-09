Coraz mniej par prezentuje swoje umiejętności w "Tańcu z Gwiazdami". Z show do tej pory pożegnali się już: Denis Urubko, FitOldboy, Radek Liszewski oraz Iza Małysz. Piąty odcinek, który widzowie mogli obejrzeć w poniedziałek 27 września, zakończył taneczne zmaganie kolejnej gwiazdy. Oto, co działo się tego wieczoru i kogo nie zobaczymy za tydzień.

Piąty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Kto odpadł tym razem?

Za nami kolejny pełny emocji odcinek "Tańca z Gwiazdami", podczas którego z muzycznym występem pojawił się Dawidem Kwiatkowski. Uczestnicy natomiast mieli okazję zatańczyć w trio z bliskimi im osobami: Oliwia Bieniuk z bratem Szymonem, Łukasz "Juras" Jurkowski z dziewczyną Pauliną, Kajra ze swoją matką, Piotr Mróz z partnerką, Sylwia Bomba z przyjaciółką, a Kinga Sawczuk z bratem. Serca jurorów skradł aktor z serialu "Gliniarze". Po choreografii do utworu "Shape of my Heart" Stinga dostał aż 40 punktów.

Nie zabrakło też tanecznych pojedynków par program. Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła zmierzyli się z Kingą Sawczuk i Jakubem Lipowskim, Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz z Kajrą i Rafałem Maserakiem, natomiast Sylwia Bomba i Jacek Jeschke stanęli przeciwko Piotrowi Mrozowi i Hannie Żudziewicz.

W programie pojawiły się eurowizyjne akcenty. Widzowie usłyszeli utwór zwycięzców "I Wanna Be Your Slave" tegorocznych zwycięzców konkursu - grupy Maneskin, a gwiazdy losowały przeboje zespołu ABBA, do których zatańczą za tydzień.

Tego wieczoru, decyzją widzów i jurorów z programem pożegnała się kolejna para. Byli to Kinga Sawczuk i Jakub Lipowski, którzy od jurorów otrzymali 31 punktów. Po ogłoszeniu wyników influencerka zalała się łzami.

Nie przygotowałam się na to, więc powiem swoimi słowami. Bardzo wszystkim dziękuję. Swojej rodzinie, swojemu bratu, który jest tutaj ze mną, przyjechał mnie wspierać - mówiła i wymieniła również znajomych, choreografów, jurorów, gwiazdy show i tanecznego partnera.

Jesteście zaskoczeni wynikiem?