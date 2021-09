Wybór sukni ślubnej może być bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy na podjęcie decyzji panna młoda ma bardzo niewiele czasu. Tak właśnie jest w przypadku uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którym dodatkowo towarzyszą kamery i stres wynikający z zupełnej niewiedzy, kim jest mężczyzna, z którym wezmą ślub. Jak mogliśmy przekonać się w programie, Aneta i Kasia do wyboru swoich sukien podeszły zupełnie inaczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Małysz o swoim ślubie

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol wybrali się do szkoły tańca

"ŚOPW". Znamy modele sukien ślubnych Kasi i Anety

Kasia dała sobie duże pole do manewru i w salonie postanowiła przymierzyć aż 13 różnych sukien ślubnych. Ostatecznie zdecydowała się na model Jasper z polskiego domu mody Fulara & Żywczyk. To prosta, długa sukienka z głębokim dekoltem, na ramiączkach i bez trenu. Model pochodzi z kolekcji z 2021 roku. Jarosław Żywczyk i Zbigniew Fulara swój dom mody otworzyli w Krakowie w 2006 roku, a początkowo skupiali się wyłącznie na strojach wieczorowych i wizytowych. Po pewnym czasie oprócz krakowskiego salonu otworzyli także drugi w Katowicach. Tworzą projekty również dla polskich gwiazd - w ich kreacjach chodzi m.in. Ewa Wachowicz.

Wojtek ze "Śopw" wrzucił niepozorne ujęcie z żoną i się zaczęło

Aneta nie zdecydowała się na przymierzenie aż tak dużej liczby modeli jak Kasia, za to bardzo dokładnie wiedziała, czego chce. Jak sama przyznała, gdy pierwszy raz założyła swoją suknię, była pewna, że jej nie wybierze. A jednak - przy drugiej przymiarce całkowicie zmieniła zdanie. Ostatecznie na swój wielki dzień wybrała model 88093 z kolekcji 2020 z roku amerykańskiego projektanta specjalizującego się w modzie ślubnej - Justina Alexandra. To sukienka z głębokim, odważnym dekoltem i spódnicą składającą się z dużych falban. Justin Alexander nie ma swojego salonu w Polsce, ale współpracuje z wieloma sprzedawcami na całym świecie. Jak wynika z informacji z salonów, które dystrybuują kreacje projektanta, ceny sukien z jego kolekcji zaczynają się od ok. 4000-5000 zł.