Nie starczyłoby pewnie jednego dnia, aby przesłuchać wszystkich coverów piosenki "Shallow", które do tej pory wykonali uczestnicy wszelkiego rodzaju talent show. Występ Terence'a Jamesa zostanie jednak zapamiętany na długo. Wokalista podczas przesłuchań w ciemno we francuskiej edycji "The Voice" zaśpiewał nagrodzoną Oscarem piosenkę Lady Gagi i Bradleya Coopera, czym bez problemu zapewnił sobie przejście do kolejnego etapu programu.

Terence James wykonał "Shallow" we francuskim "The Voice". Trenerów zamurowało

Kilkanaście pierwszych sekund występu Terence'a nie do końca przekonało trenerów, którzy w skupieniu wsłuchiwali się w głos uczestnika. Jednak tuż przed samym refrenem, gdy pokazał, jak bardzo jest w stanie wyciągnąć dźwięki, natychmiast zapewnił sobie miejsce w drużynach dwóch trenerów - Zazie i Miki. Pozostała trójka nie zdecydowała się odwrócić, co dla Zazie było ogromnym szokiem. Wokalistka z niedowierzaniem spojrzała na trenerów i spytała ich, czy oszaleli.

Entuzjazm trenerki wobec uczestnika podzielają także widzowie programu. Pod zamieszczonym na YouTubie filmikiem z występem Terence'a pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy:

Jest przepiękny! Jego głos jest niesamowity.

Podoba mi się, jak zaśpiewał "Shallow", jedno z lepszych wykonań tej piosenki na castingu.

Zasłużył na odwrócenie się wszystkich pięciu foteli!

Terence James ma 29 lat. Był jednym z kandydatów do reprezentowania Francji podczas tegorocznej Eurowizji, przegrał jednak z Barbarą Pravi. O wokaliście w jego rodzinnym kraju głośno zrobiło się jeszcze wcześniej - brał udział we francuskiej edycji "The Voice" w 2020 roku, a w 2021 powrócił do edycji specjalnej "The Voice All Stars", w której uczestnikami są najciekawsi wykonawcy z poprzednich edycji muzycznego show.