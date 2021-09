Wyspiarze na kilka najbliższych dni zostawili swoje partnerki i wyprowadzili się z willi, by przenieść się do Casa Amor. To ostateczny test relacji wszystkich par, które w ostatnich tygodniach powstały na wyspie miłości. Niedawno do ekipy "Love Island" dołączyła Alex, która ma już na koncie wygraną w belgijskiej edycji programu oraz Ola, która zawojowała serce Arka. Na jak długo? Tego dowiemy się już wkrótce, bowiem jedna z nowych wyspiarek spodobała mu się aż nad to.

Laura Zawadzka ma 24 lata i pochodzi z Warszawy. Studiuje i pracuje w klinice medycyny estetycznej. Sama o sobie mówi "uśmiechnięta blondi" i nie ukrywa, że gustuje w przystojniakach o południowej urodzie (halo, Jurek!).

'Love Island' mat. prasowe

Laura nie ukrywa, że jest fanką zabiegów medycyny estetycznej. W piątkowym odcinku sam Arek zwrócił na to uwagę. Zdradził, że lubi, kiedy kobieta ma zrobione usta oraz biust. Jednak jeszcze kilka lat temu wyspiarka wyglądała zupełnie inaczej. Można się o tym przekonać, przeglądając jej Instagram.

W przeszłości bardzo stawiała na naturalność i ciemniejszy odcień włosów. W pewnym momencie Laura postanowiła nawet zrezygnować z blondu i pofarbowała włosy na bardzo ciemny odcień.

24-latka w końcu odnalazła swój styl. Jakiego partnera teraz szuka?

Jej śniady Hiszpan lub Włoch koniecznie musi być wierny, a przy tym doprowadzać ją do łez... oczywiście ze śmiechu.

Do kogo waszym zdaniem pasuje najbardziej?