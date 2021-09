Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji dla dzieci odbędzie się we Francji. Niestety, w zeszłym roku Polsce nie udało się wygrać po raz trzeci, ale w tym roku znów mamy na to spore szanse. Do Paryża poleci Sara Egwu-James i wykona "Somebody"! Uczestników w studiu na żywo oceniali Edyta Górniak, Roksana Węgiel oraz Ala Tracz.

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Sara Egwu-James leci do Paryża z piosenką "Somebody"!

26 września telewizyjna Dwójka wyemitowała finał programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". W konkursie wzięli udział ci, którzy w ostatnich tygodniach wygrywali poszczególne odcinki muzycznego show. Jako pierwsza wystąpiła Sara Egwu-James, która dała się poznać szerszej publiczności w czwartej edycji "The Voice Kids". Po niej zaprezentował się Miłosz Świetlik Skierski. O wylot do Paryża walczyła również Marysia Stachera. Jurorzy oraz widzowie zadecydowali, że triumfatorką okazała się Sara!

Nie wiem, co powiedzieć, chce mi się trochę płakać i śmiać - powiedziała z niedowierzaniem.

13-latka ze Słubic wykonała utwór "Somebody", w którym tekst angielski przeplatany jest z polskim.

Pod piosenką Sary, która wyciekła do sieci w niedzielę rano, można przeczytać mnóstwo komplementów. Co ważne, nie są to zachwyty jedynie polskich fanów Eurowizji.

Hiszpania trzyma kciuki!

Polsko, przestań, bo znów wygrasz!

To jest świetna piosenka, Sara musi wygrać!

Sara pochodzi ze Słubic, a muzykę ma we krwi. Jej tata, John Egwu-James, również jest wokalistą, a swoich sił próbował m.in. w programie "X-Factor". Jak informuje serwis eurowizja.org, pasją Sary jest nie tylko śpiew, gra również na fortepianie. Dziewczynka jest uczennicą Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach, a oprócz tego chodzi na zajęcia wokalne u Edyty Kręgiel w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK w swoim rodzinnym mieście.