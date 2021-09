W "Love Island" wciąż dochodzi do przetasowań w parach. Emocji nie brakuje, co chwilę rodzą się też konflikty pomiędzy uczestnikami. Nie wszystkie zachowania islandersów podobają się widzom. Niektóre z nich wzbudzają kontrowersje. Mimo to fani programu z zapartym tchem śledzą dalsze losy bohaterów. Jedno jest pewne - nie będzie nudno, w piątkowym odcinku dojdzie do potężnego zamieszania. Na wyspie pojawi się nie jeden, a kilku nowych uczestników. Przybycie mężczyzn szczególnie przykuje uwagę Oli...

Zobacz wideo "Love Island" - Ola podekscytowana nowymi mężczyznami. Fragment odcinka

"Love Island". Ola podekscytowana nowymi mężczyznami. Wpadną jej w oko

Ola, nieco zmęczona kolejnymi dramami, które rozgrywają się na wyspie, bardzo ucieszy się na wieść, że do programu wchodzi kilku nowych mężczyzn. Nie będzie kryła swojego entuzjazmu. Cztery nowe i umięśnione "nabytki" natychmiast przykują jej uwagę.

Jest całkiem fajnie. Musimy ich przywitać! - powie radośnie Ola.

I jako pierwsza wystartuje do witania przystojniaków. Wkrótce po zapoznaniu zacznie przeprowadzać wśród nich wywiady. Będzie chciała dowiedzieć się, jakie kobiety preferują nowi uczestnicy.

Na razie poznajemy się, jest spokojniutko, oczywiście w przyśpieszonym tempie - zaznaczy Ola i doda przed kamerami: - są zachwyceni tym, jak ich oprowadziłam. Czasami ciekawe talenty we mnie wstępują, takie jeszcze nieodkryte.

Wszystko wskazuje na to, że Ola będzie chciała bliżej zaprzyjaźnić się z którymś z mężczyzn. Czy wkupi się w ich łaski i któryś z nich postanowi zaprosić ją do pary? Uczestniczka zapewne na to liczy. Znów zaburzony zostanie obecny układ sił na wyspie. Zobacz też: "Love Island 4". Bruno zdradza, jak wyglądały początki jego związku z Moniką. " Ludzie, wyluzujmy!"