Premiera pierwszej części "50 twarzy Greya" była w Polsce najlepszym kinowym otwarciem po 1989 roku. Hollywoodzką produkcję na całym świecie obejrzały miliony widzów, a erotyk stał się trampoliną do kariery dla odtwórców głównych ról - Dakoty Johnson i Jamiego Dornana. Po sukcesie trylogii filmy o erotycznym zabarwieniu coraz częściej zaczęły pojawiać się w mainstreamie, jednak nie oznacza to, że wcześniej takie produkcje również nie powstawały. Przedstawiamy listę filmów, które mogą przypaść do gustu fanom "50 twarzy Greya".

"365 dni" (2020)

Tego filmu w zestawieniu nie mogłoby zabraknąć. Głośna na całym świecie produkcja na podstawie powieści Blanki Lipińskiej opowiada historię Laury Biel porwanej na Sycylii przez niebezpiecznego Massimo. Mężczyzna daje jej tytułowe 365 dni, aby go pokochała. Blanka Lipińska poinformowała na swoim Instagramie, że zakończyły się zdjęcia do dwóch kolejnych części filmu jednak daty ich premier nie jest jeszcze znana. Pierwszą będzie można natomiast obejrzeć na antenie TVN 8 października.

"Uzależniona" (2014)

Kolejna filmowa adaptacja, tym razem powieści Kristiny Laferne Roberts. Główna bohaterka z pozoru ma wszystko - sukcesy zawodowe i udane życie rodzinne. Nie czuje się jednak spełniona i wdaje się w romans z malarzem. Jak się okazuje, kobieta jest uzależniona od seksu.

"Wstyd" (2011)

Nominowany za tę produkcję do Złotego Globu Michael Fassbender wciela się w postać mieszkającego Nowym Jorku seksoholika. Jest bogaty, ma wysoką pozycję i mimo uzależnienia prowadzi dość uporządkowane życie. Wszystko jednak zmienia się, gdy na pewien czas wprowadza się do niego siostra.

"To tylko seks" (2011)

Dylan i Jamie są parą przyjaciół, którzy świetnie się ze sobą dogadują. Żadne z nich nie jest jednak zainteresowane poważnym związkiem ani miłością, dlatego zaczynają sypiać ze sobą bez zobowiązań. Obydwoje są przekonani, że taka relacja świetnie sprawdzi się w ich przypadku. Odkrywają jednak, że tego rodzaju intymność łatwo może wszystko skomplikować.

"After" (2019)

Główną bohaterką "After" jest Tessa, piątkowa uczennica, która właśnie dostała się na studia. Jest przekonana, że wie, czego chce, a jej plany na przyszłość są bardzo jasne. Wszystko wywraca się do góry nogami, gdy na jej drodze staje zbuntowany Hardin. We wrześniu 2021 na ekrany kin weszła trzecia część "After", a w planach jest również część czwarta. Za to część drugą będzie można obejrzeć na antenie TVN już 25 września.