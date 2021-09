Fani "Milionerów" mieli ogromny powód do radości w 1158. odcinku programu, wyemitowanym we wtorek 24 września. Historycznym, czwartym zwycięzcą głównej nagrody w teleturnieju został muzykolog Jacek Iwaszko. 12. pytanie, które usłyszał od Huberta Urbańskiego, brzmiało:

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

A: 1 stycznia 1000 r.

B: 1 stycznia 1001 r.

C: 1 stycznia 2000 r.

D: 1 stycznia 2001 r.

Sam uczestnik przyznał, że wymagało ono wiedzy na poziomie podstawówki i bezbłędnie zaznaczył B. Takim samym sukcesem w polskiej edycji teleturnieju może poszczycić się troje innych graczy. Przypominamy, jak brzmiały ich pytania za milion złotych.

"Milionerzy". Pytania za milion, na które gracze odpowiedzieli poprawnie

Pierwsza główna wygrana w polskich "Milionerach" padła 28 marca 2010 roku. Szczęśliwcem, który odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, był wówczas Krzysztof Wójcik. Ostatnie, które usłyszał od Huberta Urbańskiego, brzmiało:

Z gry, na jakim instrumencie słynie Czesław Mozil?

A: na kornecie

B: na akordeonie

C: na djembe

D: na ksylofonie

Uczestnik nie miał już kół ratunkowych i przez chwilę się wahał. Zdecydował jednak postawić wszystko na jedną kartę i prawidłowo zaznaczył odpowiedź B.

Jesienią 2010 roku TVN zawiesił emisję "Milionerów", a teleturniej powrócił na antenę dopiero w 2017. Dlatego też na to, aby Hubert Urbański mógł wypisać drugi czek na milion złotych, musieliśmy poczekać aż osiem lat! 21 marca 2018 roku stacja wyemitowała 823. odcinek programu, w którym na wszystkie pytania bezbłędnie odpowiedziała Maria Romanek. To za milion złotych było z matematyki i brzmiało:

Ile to jest 1111 razy 1111, jeśli 1 razy 1 to 1, a 11 razy 11 to 121?

A: 12 321

B: 1 234 321

C: 111 111 111

D: 123 454 321

Emerytowana nauczycielka do namysłu potrzebowała jedynie kilku minut. Bez większych problemów wydedukowała, które odpowiedzi wyeliminować, co pozwoliło jej poprawnie zaznaczyć B.

Trzecia poprawna odpowiedź na pytanie za milion padła niedługo później, bo po roku. 14 marca 2019 udzieliła jej Katarzyna Kant-Wysocka. 12. pytanie, które przeczytał jej Hubert, dotyczyło religii:

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest:

A: wniebowzięcie Matki Bożej

B: zmartwychwstanie Jezusa

C: śmierć Jezusa na krzyżu

D: zesłanie Ducha Świętego

Katarzyna, podobnie jak Maria, nie zastanawiała się długo. Szybko podjęła decyzję, że zaryzykuje, i poprawnie wybrała odpowiedź C.