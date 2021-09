Paulina z "Love Island" budzi wiele emocji wśród fanów "Wyspy miłości". Kobieta od początku nie może nawiązać głębszego kontaktu z żadnym mężczyzną na wyspie. Irytuje to widzów, którzy twierdzą, że ostatnie odcinki ewidentnie wskazują na to, że Paulina okłamuje Andrzeja tylko po to, aby przejść do finału.

Andrzej z odcinka na odcinek coraz bardziej zabiega o Paulinę, która zwodzi go za nos. W czwartkowym odcinku programu widzowie byli świadkami sytuacji, kiedy Paulina w chłodny sposób opuściła łoże, które dzieliła z Andrzejem. Mężczyzna czuł się rozczarowany, gdyż ta w żaden sposób nie pożegnała się przed jego wyjazdem do Casa Amor. Co więcej, w późniejszym czasie podczas pogawędek z Karoliną Gilon wyznała, że nie widzi przyszłości dla swojej relacji z zakochanym w niej Andrzeju. Jak sama określiła, gdyby coś miało z tego być, to by już było. Widzowie produkcji Polsatu nie mogą patrzeć na zachowanie dziewczyny, która jest nieszczera wobec adoratora.

W komentarzach na mediach społecznościowych programu czytamy:

Andrzej ma prawo się dowiedzieć, co mówiła o nim Paulina podczas babskiego śniadania. Chłop został wykorzystany i dalej będzie się łudzić. Wiktor bee, Jurek bee, Andrzej bee, dziewczyno, do domu!

Produkcjo, puśćcie Andrzejowi wypowiedź Pauliny, że go nie chce!

Paulina powinna powiedzieć Andrzejowi tuż przed jego wyjazdem do Casa Amor, że z nim zrywa. Bezczelne zachowanie. Andrzej, otwórz oczy i uciekaj!

Zgadzacie się z komentarzami widzów?