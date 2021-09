Wszechstronna wiedza okazuje się bezcenna, o czym przekonał się Jacek Iwaszko z Warszawy. Odcinek "Milionerów" 23 września przejdzie do historii. Uczestnik wygrał milion złotych!

REKLAMA

Zobacz wideo Tego nie da się 'odzobaczyć', czyli wpadki telewizyjne, które zapamiętamy na długo

Magda Gessler prezentuje swoje... stopy. Ciekawsze od "Kuchennych rewolucji"?

"Milionerzy". Uczestnik wygrał milion złotych! "To jest pytanie z podstawówki"

Mężczyzna poradził sobie brawurowo i do pytania za pół miliona złotych nie wykorzystał ani jednego koła ratunkowego. Dopiero pytanie o jednostkę miary reaktywności reaktora przyniosła mu najwięcej kłopotu i to na nią wykorzystał wszystkie opcje pomocy. Dzięki temu udało mu się wybrać poprawną odpowiedź i w ten sposób dotarł do pytania za milion złotych. Jak brzmiało pytanie za milion?

Kiedy rozpoczęło się drugie tysiąclecie?

A: 1 stycznia 1000 r.

B: 1 stycznia 1001 r.

C: 1 stycznia 2000 r.

D: 1 stycznia 2001 r.

Uczestnik po usłyszeniu pytania krótko skwitował, że to pytanie z zakresu podstawówki.

To jest pytanie z podstawówki. Nawet nie pamiętam z jakiego przedmiotu... Kurcze głupio byłoby się wycofać na tak prostym pytaniu...

Jacek z Warszawy chwilę się wahał, ale od początku twierdził, że najbardziej w głowie "świta mu" odpowiedź B. Była to poprawna odpowiedź i tym samym wygrał milion złotych. Jak skwitował Hubert Urbański:

Jacku, wygrałeś milion złotych we wspaniałym stylu. Gratulacje!

Małgorzata Rozenek zaliczyła wpadkę. Fani bezlitośni. "Nie wypada, pani Małgosiu"

Jacek jest czwartym uczestnikiem polskiej edycji "Milionerów", który wygrał milion złotych. W 662. odcinku z 28 marca 2010 był to Krzysztof Wójcik, w 823. odcinku z 21 marca 2018 Maria Romanek, a w 927. odcinku z 14 marca 2019 milion przygarnęła Katarzyna Kant-Wysocka. Dołączamy się do gratulacji!