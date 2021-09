Nowa edycja "Top Model" wkroczyła na kolejny etap. Po bootcampie przyszła pora na dom modeli i kolejne wyzwania. W środowym odcinku pożegnaliśmy pierwszego uczestnika - Kacpra Orenkiewicza, zobaczyliśmy groźnie wyglądający upadek Nicole i niezwykłą sesję zdjęciową. To odpowiednia pora, by poznać bliżej wszystkich uczestników i dowiedzieć się o nich więcej.

"Top Model". Czego można dowiedzieć się z instagramowych profili uczestników?

W trzecim odcinku "Top Model", jury zdecydowało, kto zasłużył na miejsce w finałowej grupie. Do domu modeli dostali się: Olga Król, Adam Lochyński, Sophia Mokhar, Kacper Orenkiewicz, Aleksandra Skubis, Julia Sobczyńska, Wiktoria Pawliszewska, Arkadiusz Pydych, Nicole Akonchong, Kacper Jasiński, Bartosz Kloch, Mikołaj Krawiecki, Łukasz Wasielewski oraz Dominika Wysocka. Złoty bilet, czyli automatyczny awans do domu i swoją wielką szansę na zaistnienie w programie, zyskała Weronika Zoń.

Jak się okazuje, uczestnicy dziesiątej edycji "Top Model" są aktywni na Instagramie. Zwłaszcza teraz ich profile cieszą się sporym zainteresowaniem. Można dowiedzieć się z nich naprawdę wiele.

Dominika Wysocka

Dominika Wysocka może pochwalić się na Instagramie ponad 13,6 tys. followersów. Ma 21 lat i pochodzi z Koszalina, ale obecnie mieszka w Warszawie, gdzie studiuje inżynierię środowiska. Jak sama powiedziała o sobie w programie - jest ciekawa świata i chętnie podróżuje. To widać na jej Instagramie. Dominika opublikowała zdjęcia m.in. z Londynu, Sardynii, Tatr, czy Dominikany.

Adam Lochyński

Adam Lochyński to 20-latek z Wągrowca, który aktualnie mieszka w Poznaniu. Studiuje fizjoterapię, a sport odgrywa w jego życiu ogromną rolę. Widać to na jego Instagramie, gdzie znaleźć można wiele zdjęć z siłowni.

Kiedyś Adam zamiast bujnej fryzury, przypominającej młodego Leonardo DiCaprio… był ścięty na bardzo krótko. Podoba wam się w tej odsłonie?

Sophia Mokhar

Sophia pochodzi z Białorusi, ale opuściła ojczyznę z uwagi na swoją przeszłość. Mokhar wyznała w programie, że jest osobą transpłciową, a tranzycję przeszła po ukończeniu 18 lat. Decyzji nie zaakceptowali jej rodzice, ale mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony dziadka. Na Instagramie Sophię śledzi niewiele ponad pięć tysięcy osób, a dotychczas dziewczyna opublikowała tylko 22 posty. Aspirująca do miana top modelki Sophie, dotychczas pokazywała głównie zdjęcia swoich makijaży.

Bartosz Kloch

Bartosz to 23-latek, którego historia poruszyła zarówno jury, jak i widzów. Swoją determinacją i wolą walki podbił serca także pozostałych uczestników "Top Model".

Chciałbym normalizować wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Pokazać, że te fizyczne bariery nie stanowią takiego zagrożenia, jakie ma się w głowie - wyjaśnił Bartosz w programie.

Bartosz nie boi się odważnych zdjęć. Na Instagramie opublikował m.in. fotografię w tiulowej spódnicy, czy z kampanii dla znanej marki odzieżowej.

Mikołaj Krawiecki

O Mikołaju Krawieckim zrobiło się głośno już na etapie castingów do programu. Chłopak zachwycił jurorów, a przy okazji został rozpoznany przez internautów. Okazuje się, że prowadzi popularny profil na TikToku.

Brał wcześniej udział w wielu sesjach zdjęciowych, jest partnerem znanej modelki - Michaliny Gutknecht. Na Instagramie może pochwalić się pokaźnym gronem fanów - jego profil obserwuje ponad 21 tys. osób.

Łukasz Wasilewski

20-letni Łukasz pochodzi z okolic Hela, ale od kilku lat jego domem jest Łódź. Chłopak przykuł uwagę Marcina Tyszki, a reszta jury pokochała jego poczucie humoru. Kandydat na modela przyznał na castingu, że ma za sobą trudne doświadczenia, a od kilku lat jest "trzeźwym narkomanem".

Weronika Zoń

Zdobywczyni złotego biletu dziesiątej edycji "Top Model", czyli Weronika Zoń, mieszka w Wielkiej Brytanii. Pracuje w szpitalu, tworzy biżuterię i marzy o założeniu własnego biznesu. Na Instagramie ma niemal 44 tys. obserwatorów. Na profilu pokazuje piękne kadry z wyjazdów, własne stylizacje i zdjęcia wnętrz. Zwierzęta odgrywają dużą rolę w jej życiu i sama określa się mianem "psiej mamy".

Olga Król

Olga jest najmłodszą uczestniczką dziesiątej edycji "Top Model". Ma zaledwie 19 lat i jest tegoroczną maturzystką. Jej metamorfoza w programie wywołała najwięcej kontrowersji. Przed programem ""Top Model", Olga brała udział w wyborach Miss Polski", a od pewnego czasu jest związana z agencją modelek. Brała udział w pokazie Dawida Wolińskiego i Violi Piekut, a efekty tych współprac można obejrzeć na jej Instagramie.

Kacper Orenkiewicz

Kacper to kolejny 20-latek, który znalazł się w finałowej 15. "Top Model". Kacper prywatnie uwielbia sport, a do udziału w programie namówiła go dziewczyna, z którą jest od czterech lat. Choć odpadł w czwartym odcinku show, fani mogą obserwować go Instagramie.

Aleksandra Skubis

Aleksandra ma za sobą doświadczenie w świeci mody - była na kilku kontraktach w europejskich stolicach mody. Pracowała także w Azji i gościła na okładce rosyjskiego wydania magazynu "L’Officiel".

Skubis ma 23-lata, od kilku lat jeździ konno i ma artystyczną duszę. Na Instagramie obserwuje ją ponad 24,6 tys. osób.

Julia Sobczyńska

Julia Sobczyńska ma 22-lata i pochodzi z województwa łódzkiego. Jej pasją jest akwarystyka oraz podróżowanie. Ma 177 cm wzrostu, a swoim występem na castingu w "Top Model" zachwyciła jurorów. W programie pojawiła się ze swoją narzeczoną Judytą. Patrząc po profilu na Instagramie Julii widać, że nie boi się wyzwań i jest otwarta na różnego typu sesje.

Wiktoria Pawliszewska

Wiktoria jest jedną z najstarszych uczestniczek "Top Model". Ma 25 lat, a na co dzień… uczy programowania. Naucza przede wszystkim dziewczynki, poszerzając ich horyzonty i przełamując stereotyp, że programowanie i informatyka to zajęcia dla mężczyzn. Niedawno wyszła za mąż, a jej partner jest wielkim fanem programu.

Arkadiusz Pydych

Arkadiusz Pydych ma 26 lat, pochodzi z Nowego Sącza i od pierwszych chwil na castingu zachwycił Joannę Krupę. Ma za sobą ogromną metamorfozę - schudł ponad 40 kg, dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy. Przyznał, że od czasu swojej przemiany stał się ogromnym fanem aktywności fizycznej, głównie jazdy na rowerze.

Na profilu na Instagramie Arkadiusz ma zdjęcia z 2014 r. Jak wtedy wyglądał?

Nicole Akonchong

19-letnia Nicole uznawana jest za jedną z najpiękniejszych uczestniczek dziesiątej edycji "Top Model". Jest pół-Polką i pół-Kamerunką. Choć urodziła się we Włoszech (i tam na stałe mieszka), świetnie mówi po polsku. W przeszłości brała udział w konkursie piękności - zdobyła tytuł Miss Blumare.

Kacper Jasiński

20-letni Kacper przyszedł na casting do "Top Model" razem z siostrą. Podczas pierwszego spotkania z jurorami zachwycił ich swoją urodą. Joanna Krupa przyrównała go do młodego Johhny’ego Deppa, a Marcin Tyszka uznał, że wygląda jak Robert Pattinson. Kacper wyznał, że uwielbia piłkę nożną, a jego ulubionym piłkarzem jest Cristiano Ronaldo.