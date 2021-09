Bartek Kloch z "Top Model" na ostatniej sesji zdjęciowej zachwycił jurorów, jednak widzowie wciąż mają wątpliwości co do tego, jak jest przedstawiany w programie. Zdaniem wielu osób jest faworyzowany ze względu na swoją niepełnosprawność, a nie jest to w jego przypadku zupełnie potrzebne.

6 fot. TVN Otwórz galerię Na Gazeta.pl