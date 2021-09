"Hotel Paradise". Pod wpływem alkoholu uczestnikom puściły hamulce

Na początku środowego odcinka "Hotelu Paradise" widzowie poznali dwie nowe pary. Wiktoria wskazała Natkę jako osobę, która powinna zbudować relację z Jankiem, natomiast Nana wybrała Mateusza. To oznacza, że singlem został Kuba, który od początku podobał się Wiktorii. Za plecami Miłosza uczestniczka zrobiła krok, a nawet kilka kroków, by się do niego zbliżyć.

Pod wpływem alkoholu Wiktorii i Łukaszowi puściły hamulce. Obydwoje przez cały wieczór nie szczędzili sobie czułości

Miłosz jest spoko, ale to są kluski. Ja tak nie mogę. Coś tam poczułam, ale jak widzę ciebie przy barze… - powiedziała w rozmowie z Łukaszem.

Zbliżeniu Wiktorii i Łukasza przyglądali ich partnerzy, czyli się Miłosz i Nana. Sytuacja była szczególnie trudna dla tego pierwszego, który nie ukrywa, że już wcześniej coś poczuł.

Widzę, że Wiki jest zajarana Łukaszem. Myślę, że zagrała i nie ma zasad - stwierdził Miłosz.

Jeszcze zanim poznałam Wiki widziałam, że jest w niej coś złego, a to zachowanie utwierdza mnie w przekonaniu, że nie można jej ufać - podsumowała Nana.

Pozostałe uczestniczki próbowały interweniować i przekonać Wiktorię, by poszła spać. Ona nie była tym jednak zainteresowana i rozgłaszała, że w programie nie szuka męża, a Miłosz nie zapewnia jej rozrywki. Kolejnego dnia próbowała ratować sytuację, ale mężczyzna nie krył rozczarowania. Zresztą nie tylko on zawiódł się na uczestniczce. Na instagramowym koncie "Hotelu Paradise" już w czasie emisji środowego odcinka zaroiło się od negatywnych komentarzy.

Zawiodłam się na niej. Wiki to była przesada - czytamy w komentarzach.

Spodziewaliście się takiego obrotu wydarzeń?